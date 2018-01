Aretirali Izraelca, obtoženega trgovanja z organi na Kosovu

Bogati Izraelci plačevali bogastvo za organe

6. januar 2018 ob 17:36

Nikozija - MMC RTV SLO, STA

Na Cipru so aretirali izraelskega državljana, obtoženega, da je pred desetimi leti sodeloval v trgovini s človeškimi organi na Kosovu. Oblasti v Prištini naj bi že zahtevale njegovo izročitev.

Izraelec Moše Harel naj bi na eni strani iskal ljudi, ki so potrebovali presaditev ledvic, in na drugi strani z obljubami o plačilu v znesku do 12.000 evrov vabil na Kosovo potencialne donatorje iz Turčije in nekdanjih sovjetskih republik.

Prejemniki organov, večinoma bogati Izraelci, so zanje plačevali od 80.000 do 100.000 evrov, medtem ko številni donatorji na koncu niso dobili čisto nič.

Po navedbah ciprske policije so Harela aretirali pred nekaj dnevi na podlagi mednarodnega zapornega naloga iz leta 2010. Leta 2012 so ga sicer zaradi nekih drugih obtožb aretirali v Izraelu, a ga niso izročili Kosovu, saj državi nimata diplomatskih odnosov.

Poleg Kosova je mednarodno tiralico za Harelom izdala tudi Rusija.

Marty s prstom pokazal na OVK

Grozljivo dogajanje je prišlo na dan leta 2008, ko so na letališču v Prištini ustavili nekega Turka, očitno v bolečinah in popolnoma slabotnega, potem ko so mu odstranili ledvico.

Kot se je izkazalo, je zločinska tolpa delovala v kliniki Medicus v bližini Prištine. Nekatere izmed vpletenih so pozneje obsodili na zaporne kazni, a so večinoma pobegnili in se izognili ječi, sojenja proti nekaterim pa še potekajo.

Zadeva je bila deležna dodatne pozornosti zaradi sicer ločenega primera, o katerem je v svojem odmevnem poročilu leta 2010 pisal odposlanec Sveta Evrope Dick Marty.

Ta je pripadnike nekdanje Osvobodilne vojske Kosova (OVK) obtožil hudih zločinov nad Srbi in Romi med vojno na Kosovu v letih 1998-1999, od ugrabitev in množičnih usmrtitev do trgovine z njihovimi organi. Zadevi naj bi prišlo do dna posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu v Haagu, a vložena ni bila še nobena obtožnica.

K. S.