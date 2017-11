Džihadisti spet prevzeli nadzor nad svojim zadnjim oporiščem v Siriji

Srditi boji za zadnje oporišče IS-ja v Siriji

13. november 2017 ob 12:06

Albu Kamal - MMC RTV SLO, Reuters

Borci t. i. Islamske države so spet prevzeli nadzor nad mestom Albu Kamal, svojim zadnjim oporiščem v Siriji, potem ko so šiitske milice s podporo Irana nekaj dni prej že trdile, da so zasedle mesto.

Plemenski vodje, prebivalci in Sirski observatorij za človekove pravice sporočajo, da so šiitske milice padle v zasedo in bile prisiljene mesto zapustiti. Borce libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, ki so v Siriji združili sile z iraškimi šiitskimi borci, naj bi presenetili džihadisti, ki so se skrivali v tunelih v središču mesta.

Šiitski borci so po večmesečnem močnem ruskem obstreljevanju, v katerem je umrlo na desetine civilistov in ki je povzročilo obsežno uničenje, sprožili kopensko ofenzivo na mesto v vzhodni sirski pokrajini Deir al Zor, poroča Reuters.

"Pripadniki Islamske države so sprožili nenadne napade s samomorilskimi napadalci in raketnimi napadi, potem ko so iranske milice nasedle temu, da je IS že zapustil mesto," je dejal plemenski vodja Katan Ganam Al Ali.

Že razglasili zmago nad IS-jem

Sirska vojska je v četrtek sicer razglasila zmago nad IS-jem. Kot je sporočila, je zasedba Albu Kamala pomenila propad triletne vladavine džihadistov v tem delu Sirije. Zdaj sirska vojska ni omenila izgube nadzora nad mestom, Hezbolah pa je sporočil, da so skrivališča IS-ja zahodno od mesta na udaru močnih zračnih napadov.

V nedeljo so se nadaljevali zračni napadi, domnevno ruski, na mesto in njegova obrobja. Od petka je po poročanju Observatorija in prebivalcev umrlo najmanj 50 civilistov, večinoma žensk in otrok.

Ob tem so iranske milice, ki so se morale umakniti, obstreljevale vasi vzhodno od mesta, kjer je na stotine družin, ki so pobegnile iz Albu Kamala, našlo zatočišče.

Samo v enem napadu na mesto Sukarija, vzhodno od Albu Kamala, je umrlo najmanj 30 ljudi, pripadnikov treh družin, sta dejala dva nekdanja prebivalca, ki sta v stiku s sorodniki. Na udaru sta tudi vasi Maršada and Susa.

Mesto pomembno zaradi dobave orožja

Mesto Albu Kamal je džihadistom pomembno zaradi dobave in komunikacije med Sirijo in Irakom. Nadzor IS-ja nad tem mestom in Al Kaimom na iraški strani meje je prekinil povezavo na strateški avtocesti Bagdad-Damask, ki je sirskemu režimu dolgo pomenila pomembno pot za dobavo iranskega orožja.

Sirska opozicija in nekatere zahodne države medtem opozarjajo, da vojaška podpora Irana in šiitskih milic sirskemu predsedniku Bašarju Al Asadu spodbuja sektaštvo v sirski vojni, saj naj bi radikalizirala sunitske upornike, poroča Reuters. Sirska vojska je sicer močno odvisna od šiitskih milic in ruske vojaške moči.

B. V.