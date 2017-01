Assange napoveduje predajo po izpustitvi Manningove

Obama znižal zaporno kazen Manningovi

Ustanovitelj WikiLeaksa Julian Assange je ponovno dejal, da se bo po izpustitvi nekdanje ameriške vojakinje Chelsea Manning predal ZDA. "Stojim za vsem, kar sem rekel," je poudaril v avdio novinarski konferenci.

WikiLeaks je pred kratkim na Twitterju zapisal, da bo njihov ustanovitelj pristal na izročitev ZDA, če ameriški predsednik Barack Obama pomilosti Manningovo. To se je zgodilo v torek, ko ji je Obama znižal kazen s 35 let na sedem let. Manningova bo lahko zapor zapustila predvidoma maja.

Verjetno pa se bo še veliko debatiralo o prihodnosti Manningove, preden bo zapustila zapor, je zdaj dejal Assange. Na vprašanje, ali pričakuje od bodočega ameriškega predsednika Donalda Trumpa drugačno obravnavo, pa je odgovoril, da se bo to še pokazalo.

Obama je sicer v torek v celoti pomilostil skupno 64 zapornikov, še 209 pa je znižal kazen.

Skoraj pet let na veleposlaništvu

Assange od junija 2012 živi na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, kamor se je zatekel, da bi se izognil izročitvi Švedski zaradi obtožb spolnega nadlegovanja. Nekdanji računalniški heker iz Avstralije se boji, da ga bo Švedska predala ZDA.

Assange je pred leti razjezil Washington, ko je objavil 700.000 tajnih vojaških dokumentov ameriške vojske in diplomatskih dokumentov. Te dokumente je Wikileaksu predala Manningova oz. tedaj Bradley Manning, ki si je nato spremenil spol.

