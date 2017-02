Avstrija namerava nagraditi podjetja, ki bodo zaposlila domače delavce

Program je vreden 2 milijardi evrov

21. februar 2017 ob 17:04

Dunaj - MMC RTV SLO/Reuters

Avstrijska vladna koalicija je prižgala zeleno luč za nova pravila o zaposlovanju, ki med drugim predvidevajo, da imajo pri zaposlovanju delavci, ki so že v državi, prednost pred morebitnimi priseljenci.

V skladu z vladnimi načrti bi imeli pri zaposlovanju avstrijski državljani in evropski državljani, ki že živijo v Avstriji, prednost pred tujimi delavci. Od julija dalje bo v skladu z novimi pravili veljalo tudi, da bo država za tri leta prepolovila dajatve za podjetja, ki bodo ustvarila nova delovna mesta in ki bodo zaposlila avstrijske delavce oz. delavce, ki že delajo v Avstriji ter nezaposlene, registrirane na avstrijskem zavodu za zaposlovanje.

Načrt vključuje tudi, da imajo prednost pri zaposlovanju diplomiranci z avstrijskih izobraževalnih ustanov in visoko kvalificirani delavci iz tujine, ki imajo posebna delovna dovoljenja. Program bo vlado stal 2 milijardi evrov in naj bi pomagal ustanoviti 160.000 novih delovnih mest.

"To nima nobene povezave s sovražnostjo do tujcev. Ne zanima me rojstni list, temveč želim rešiti težavo, s katero se spopada Avstrija," je prek Facebooka sporočil avstrijski kancler Christian Kern.

Kern je prepričan, da bo Bruselj prižgal zeleno luč za načrt, ob tem pa poudarja, da je morala Avstrija poiskati kreativno rešitev, ki upošteva evropske regulacije, da bi zajezila brezposelnost.

Je načrt v nasprotju z enim osnovnih načel EU-ja?

Kot poudarja vlada, je glavni cilj vlade preprečiti povečanje brezposelnosti. Po poročanju Reutersa je namera v nasprotju s pravilom EU-ja o prostem gibanju delavcev, zaradi česar je pričakovati nasprotovanje Bruslja. Tiskovni predstavnik Evropske komisije je v prvem odzivu dejal, da EU ne bo komentiral zakonodaje, ki je še niso pregledali.

Avstrija je že leta zaželena država za delo, predvsem za prebivalce sosednjih vzhodnih držav, ki jih privabljajo predvsem višje plače in socialne ugodnosti.

Brezposelnost v Avstriji je relativno nizka, trenutno je 5.7-odstotna, a se počasi povečuje, ob tem pa se vlada spopada tudi z upočasnitvijo gospodarske rasti.

