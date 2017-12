Avstrijska ljudska stranka in svobodnjaki za uvedbo splošnih šolnin

Bo splošna šolnina 500 evrov?

15. december 2017 ob 20:47,

zadnji poseg: 15. december 2017 ob 21:42

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Avstrijska konservativna ljudska stranka (ÖVP) in skrajno desni svobodnjaki (FPÖ), ki so sklenili koalicijska pogajanja in se dogovorili o vladi, podpirajo uvedbo splošne šolnine za študente.

Uvedli naj bi jih od tretjega semestra dalje. Višina šolnine še ni znana, avstrijski dnevnik Der Standard pa je poročal, da bi lahko znašala 500 evrov.

Trenutno znaša šolnina za t. i. večne študente in tuje študente, ki niso iz EU-ja, Evropskega gospodarskega prostora in določenih tretjih držav 363,36 evra na semester. Obveznost plačila šolnine za avstrijske univerze je bila do zdaj zelo kompleksno urejena. Načeloma so bili vsi študenti iz EU-ja in Evropskega gospodarskega prostora ter nekaterih tretjih držav oproščeni plačila šolnine.

Konservativna Avstrijska ljudska stranka in skrajno desni svobodnjaki so dva meseca po volitvah sklenili dogovor o oblikovanju vlade, so za avstrijsko tiskovno agencijo APA potrdili pogajalski viri. To bo tretja t. i. črno-modra koalicijska vlada v povojni Avstriji. Pred predsednikom države Alexandrom Van der Bellnom naj bi prisegla v ponedeljek, v sredo pa v parlamentu predstavila svoj program.

Na volitvah oktobra je slavila ljudska stranka z 31,5 odstotka odstotka glasov, drugi so bili socialdemokrati, s 26,9 odstotka, svobodnjaki pa so bili tretji s 26 odstotki.



Opozorila na omejevanje dostopa do študija

Predstavniki študentov in opozicijski socialdemokrati (SPÖ) so se že izrekli proti uvedbi šolnin. SPÖ opozarja, da bo uvedba šolnin otrokom iz delavskih družin in tistim, ki se niso rodili v premožnih družinah, onemogočila univerzitetni študij, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Slovenija v skupini držav brez šolnine

V Sloveniji, na Danskem, Švedskem, Norveškem, Finskem, v Nemčiji, na Poljskem, Cipru in Malti ter na Škotskem šolnin ni oziroma morajo študentje poravnati vpisnino, nižjo od 100 evrov.

V nasprotju s tem pa morajo šolnino za študij plačati vsi študentje v Luksemburgu, na Nizozemskem, Portugalskem, v Švici, BiH-u, Makedoniji, na Islandiji, v Liechtensteinu, Srbiji in Veliki Britaniji (z izjemo Škotske).

Več kot 90 odstotkov domačih študentov plačuje šolnino v Italiji, Belgiji in Bolgariji, večina pa v Španiji (70 odstotkov), Črni gori (65 odstotkov), Franciji, na Hrvaškem in Irskem (60 odstotkov).

Približno tretjina študentov plačuje šolnino v Romuniji, Litvi, Latviji in na Madžarskem. V Avstriji jih trenutno šolnino plačuje nekaj več kot deset odstotkov, prav tako na Češkem, v Estoniji, Turčiji in na Slovaškem. Ali je treba v teh državah plačati šolnino za študij, je odvisno od več dejavnikov, med drugim od socialnega stanja, usmeritve in trajanja študija.

Najhuje v Veliki Britaniji

Razlike med šolninami v teh državah so velike. Daleč pred vsemi je Velika Britanija, kjer je letna šolnina več kot 10.000 evrov. Med 1.000 in 3.000 evrov je treba odšteti na Irskem, v Španiji, Italiji in na Nizozemskem, Portugalskem, v Švici, Liechtensteinu in na Madžarskem. V večini držav, med njimi je tudi Avstrija, pa je treba plačati običajno do 1.000 evrov.

B. V.