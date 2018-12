Po ZDA tudi Avstralija priznala Zahodni Jeruzalem za prestolnico Izraela

V Zahodnem Jeruzalemu bodo odprli pisarno za obrambo in trgovino

15. december 2018 ob 10:51

Canberra - MMC RTV SLO

Avstralska vlada je priznala Zahodni Jeruzalem za prestolnico Izraela, veleposlaništvo iz Tel Aviva pa bodo preselili šele po vzpostavitvi miru med Palestino in Izraelom.

Avstralski premier Scott Morris je ob tem dodal, da Avstralija sicer podpira tudi želje Palestincev za vzpostavitev svoje države s prestolnico v Vzhodnem Jeruzalemu.

Lani se je vsul plaz kritik na ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ko je njegova administracija priznala Jeruzalem za prestolnico Izraela, ameriško veleposlaništvo pa maja preselila iz Tel Aviva. Palestina je nato septembra letos na Meddržavno sodišče (ICJ) vložila tožbo proti ZDA zaradi selitve veleposlaništva v Jeruzalem in zahteva, da zaradi kršitev mednarodnega prava umaknejo veleposlaništvo.

"Avstralija priznava Zahodni Jeruzalem, kjer je sedež kneseta, kot tudi mnogih drugih vladnih institucij, za glavno mesto Izraela," je dejal Morris v soboto po poročanju BBC-ja. Avstralskega veleposlaništva še ne bodo preselili iz Tel Aviva, kot so to storile ZDA, saj bodo počakali na umiritev razmer in sklenitev mirovnega dogovora med Izraelom in Palestino, bodo pa v Zahodnem Jeruzalemu simbolično odprli trgovinski urad in urad za obrambo. Avstralski premier je ob tem dejal, da si Avstralija prizadeva za vzpostavitev liberalne demokracije na Bližnjem vzhodu.

Odločitev Avstralije pozdravil Jeruzalem

Odločitev Avstralije je že oktobra pozdravil Izrael, Palestina ga je obsodila. Morrisonov predhodnik, Malcolm Turnbull, se je sicer zavzemal za to, da bi Avstralija, tako kot ZDA, v Jeruzalem preselila tudi svoje veleposlaništvo. Podoben ukrep sta napovedala tudi Gvatemala in Paragvaj, a se je Paragvaj pozneje premislil. Spomnimo, tudi kosovski predsednik Hashim Thaci je Izraelu ponudil, da bo kosovsko veleposlaništvo v Jeruzalemu, če bo Izrael priznal Kosovo kot neodvisno državo.

Status Jeruzalema je bistvo izraelsko-palestinskega spora. Izrael trdi, da je Jeruzalem njegova "večna in nerazdružljiva" prestolnica, Palestinci pa trdijo, da je Vzhodni Jeruzalem, ki ga je Izrael z vojno leta 1967 okupiral, prestolnica njihove novonastale države. Status Jeruzalema sicer še vedno ni določen, saj bo, kot je zapisano v mirovnem dogovoru iz leta 1993, določen s poznejšimi dogovori.

Od leta 1967 je Izrael zgradil nezakonite naselbine na zasedenem območju v Vzhodnem Jeruzalemu, kjer živi okoli 200.000 Judov. Decembra lani je Generalna skupščina ZN-a na izrednem zasedanju sprejela resolucijo, ki zavrača odločitev ZDA za priznanje Jeruzalema kot prestolnice Izraela.

K. Št.