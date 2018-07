Reševalci po zrušenju poslopja v New Delhiju iščejo preživele

Hitra in neurejena gradnja stanovanj v indijski prestolnici

18. julij 2018 ob 12:38

New Delhi - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V predmestju indijske prestolnice New Delhi se je zrušilo šestnadstropno poslopje v gradnji. Reševalci med ruševinami iščejo preživele, ujetih naj bi bilo več ljudi.

Pod ruševinami poslopja, ki se je v torek zrušilo na bližnje stanovanjsko poslopje, so po podatkih gasilcev doslej našli tri trupla. Gasilci trdijo, da so pod ruševinami ujeti še dva ali trije ljudje, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Indijski mediji medtem poročajo, da je bilo v času zrušenja v objektu najmanj 12 delavcev.

"Zgradbe so se porušile kot škatlice z vžigalicami. Reševanje zahteva čas, saj ne moremo uporabiti težkih strojev, da ne bi poškodovali ujetih žrtev," je za Reuters dejal tiskovni predstavnik reševalne službe. Vodja gasilcev Ram Kumar je dodal, da so večino ruševin ponoči odstranili, čiščenje in iskanje morebitnih preživelih pa okoli 100 reševalcev in gasilcev nadaljuje tudi danes.

Oblasti so potrdile, da se je še nezgrajeno poslopje zrušilo na nedavno zgrajeno štirinadstropno stanovanjsko poslopje. Po poročanju medijev je v kompleksu živelo več družin, česar pa Kumar ni mogel potrditi. Vzrok zrušitve poslopja še ni znan.

Policija je v povezavi z dogodkom prijela tri ljudi, tudi lastnika zemljišča. Obljubili so kaznovanje odgovornih in stroge ukrepe, če bodo ugotovili, da se je nesreča zgodila zaradi malomarnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pogoste zrušitve v času deževja

Predmestje Noida, eno od satelitskih mest prestolnice, kjer se je zrušilo poslopje, je znano po hitri in neurejeni gradnji stanovanjskih kompleksov, ki so priljubljeni med družinami srednjega razreda v času izjemno visokih cen stanovanj na območju. Številni pri gradnji ne upoštevajo predpisov, uporabljajo pa tudi slabše materiale, da bi povečali dobiček. V Indiji se zgradbe pogosto zrušijo, še posebej med monsunskim obdobjem od konca junija do septembra.

J. R.