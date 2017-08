Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 10 glasov Ocenite to novico! Izetbegović je Hrvaški predlagal, naj raje zgradi predor kot most. Foto: Reuters Tako naj bi bil videti Pelješki most. Foto: BoBo Sorodne novice Most na Pelješac namerava Hrvaška začeti graditi še letos Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bakir Izetbegović: Pelješki most bi kršil suverenost BiH-a

Hrvaške stranke v BiH-u podpirajo Zagreb

12. avgust 2017 ob 12:20

Sarajevo - MMC RTV SLO, STA

Član predsedstva Bosne in Hercegovine Bakir Izetbegović je v petek nasprotoval gradnji hrvaškega Pelješkega mostu, češ da bi Hrvaška z mostom kršila suverenost BiH-a.

Gradnja Pelješkega mostu, ki bi hrvaški skrajni jadranski jug povezal s preostalim delom države, po Izetbegovićevih besedah "predstavlja rušenje suverenosti BiH-a".

Pojasnil je, da morata državi najti rešitev problema in da je treba BiH-u zagotoviti prost dostop do odprtega morja. "Treba je določiti mejo. Treba je določiti koridor in plovno pot BiH-a, ki nas bo združila z mednarodnimi vodami, odprtim morjem, in glede na to določiti elemente mosta, ki bi se morebiti gradil čez te koridorje," je dejal Izetbegović.

Izetbegović: Naj raje gradijo predor

Bošnjaški član predsedstva BiH-a meni, da bi se Hrvaški bolj splačalo zgraditi predor, ki bi potekal pod bosanskim Neumom, saj je tam pokrajina strma, pot do Dubrovnika pa bi se tako skrajšala.

Gradnja mostu je sicer uvrščena na prvo jesensko sejo zasedanja parlamenta BiH-a. Stranka demokratske akcije (SDA), ki ji predseduje Izetbegović, želi doseči, da se začasno ustavi projekt gradnje mostu, dokler se ne reši odprto vprašanje o morski meji okoli Neuma.

Na drugi strani pa hrvaške stranke v BiH-u trdijo, da gradnja mostu ne ogroža interesov BiH-a, poteza SDA-ja pa so po njihovem že del predvolilne kampanje.

Na arbitražno sodišče?

Predsednik glavnega odbora SDA-ja Halid Genjac pa je konec prejšnjega tedna ponovno odprl možnost, da bi se spor o meji rešil na arbitražnem sodišču, podobno kot se je to naredilo za spor okoli meje med Slovenijo in Hrvaško. Kot je opozoril, BiH nikoli ni dal uradnega soglasja za gradnjo mostu, zaradi česar je gradnja nezakonita, saj predstavlja kršenje mednarodnih konvencij, predvsem konvencije ZN-a o pomorskem mednarodnem pravu.

B. V.