Bela hiša trdi, da Sirija pripravlja nov kemični napad

V napadu 4. aprila umrlo več kot 80 civilistov

27. junij 2017 ob 09:37

Washington - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Iz Washingtona so sporočili, da so opazili "morebitne priprave" sirske vojske na nov napad s kemičnim orožjem, zato so Damask opozorili pred resnimi posledicami, če se bo to res zgodilo.

Bela hiša je dejala, da so dejavnosti podobne tistim pred kemičnim napadom režima Bašarja Al Asada 4. aprila letos. "ZDA so v Siriji zato, da uničijo Islamsko državo. Če pa bo Asad izvedel nov morilski napad s kemičnim orožjem, bo skupaj s svojo vojsko plačal visoko ceno," je sporočil tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer. Dodal je, da bi tovrstni napad zagotovo pomenil množični umor civilistov.

ZDA so po napadu na civiliste s kemičnim orožjem v uporniškem mestu Kan Šejkun, v katerem je bilo ubitih več kot 80 ljudi, med njimi veliko otrok, bombardirale letališče, s katerega so Asadove sile izvedle napad. Z ladij v Sredozemskem morju so namreč Američani na letališče Šajrat v provinci Homs, kjer naj bi sirski režim imel zaloge kemičnega orožja, izstrelil več raket tomahawk.

Damask se ne odziva

Sirski režim je zanikal odgovornost za napad in obtožbe označil za popolno izmišljotino. Na najnovejše obtožbe ZDA se v Damasku niso odzvali.

Ameriška veleposlanica pri Združenih narodih Nikki Haley je na Twitterju dodala, da bodo "odgovornost za nove napade na sirsko ljudstvo nosili Asad pa tudi Rusija in Iran, ki ga podpirata pri ubijanju lastnih ljudi".

Asad: Nimamo kemičnega orožja

Asad trdi, da je njegova vojska leta 2013 v skladu z dogovorom, pri katerem je posredovala Rusija, izročila vse svoje zaloge kemičnega orožja, s čimer se je izognil ameriški vojaški akciji.

Ameriški obrambni sekretar Jim Mattis je pred časom opozoril, da ni nobenega dvoma, da je sirska vojska obdržala nekaj kemičnega orožja. Tudi izraelska vojska je ocenila, da Asadov režim še vedno poseduje nekaj ton tega orožja.

Vojna v Siriji traja že več kot šest let. V tem času je umrlo več kot 300.000 ljudi, več kot pet milijonov pa jih je izgubilo streho nad glavo.

A. P. J.