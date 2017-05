Sirija: ZDA objavile nov hollywoodski scenarij

Vsak teden naj bi obesili med 20 in 50 ljudi

16. maj 2017 ob 15:45

Bejrut - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Sirske oblasti so kot neutemljene in izmišljene zavrnile ameriške obtožbe, da pobijanje političnih zapornikov prikrivajo s sežiganjem njihovih trupel v krematoriju severno od Damska.

"Včeraj je ameriška administracija objavila nov hollywoodski scenarij, ki nima zveze z resničnostjo, ko je sirsko vlado obtožila, da je v zaporu Sajdnaja zgradila krematorij," je sirsko zunanje ministrstvo zapisalo v izjavi, ki jo je posredovala državna tiskovna agencija SANA.

"Ameriške administracije so si vsakič znova izmislile laži in obtožbe, da bi lahko upravičile svojo politiko agresije in posredovanja v drugih suverenih državah," so poudarili v Damasku.

V ponedeljek je pomočnik ameriškega državnega sekretarja za bližnjevzhodne zadeve Stuart Jones dejal, da bi lahko po njihovih ugotovitvah sirske oblasti uporabljale krematorij za sežiganje trupel v zaporu, kjer naj bi med več kot šestletno državljansko vojno obesili na tisoče zapornikov.

Jones je novinarjem predstavil tudi satelitske fotografije zapora, na katerih je videti tudi domnevni krematorij. Fotografije so bile posnete aprila letos in lani ter januarja 2015 in avgusta 2013.

Organizacija za človekove pravice Amnesty International je letos februarja sporočila, da v zaporniškem kompleksu Sajdnaja vsak teden v povprečju obesijo od 20 do 50 ljudi, pri čimer je bilo tam po njihovih navedbah v prvih štirih letih upora proti predsedniku Bašarju Al Asadu usmrčenih med 5.000 in 13.000 ljudi.

G. V.