Beneški župan: Zakričite "Alah je velik" in na mestu vas bomo ustrelili

V luči napadov v Barceloni

26. avgust 2017 ob 14:05

Benetke - MMC RTV SLO

Beneški župan Luigi Brugnaro je posvaril, da bodo karabinjerji vsakega, ki bi na Trgu svetega Marka zakričal "Alah je velik" (arab. Allahu Akbar), na mestu ustrelili. Desničarski župan je izjavo izrekel na konferenci italijanskih županov v Riminiju.

"Če bo kdo tekel po Trgu svetega Marka, pri tem pa kričal Allahu Akbar, ga bomo ustrelili. Lani sem rekel, da bo ustreljen po štirih korakih, zdaj pravim, da po treh," je dejal Brugnaro po poročanju časopisa Corriere della Sera.

"V Benetkah smo aretirali štiri teroriste, ki so hoteli razstreliti most Rialto. A jih bomo poslali naravnost k Alahu, ne da bi pred tem povzročili kako škodo," je Brugnaro spomnil na teroristični napad, ki so ga v mestu preprečili marca letos.

Brugnaro tudi pravi, da so Benetke zaradi strožjih varnostnih ukrepov varnejše od Barcelone, kjer je bilo v terorističnem napadu prejšnji teden ubitih 13 ljudi. "V nasprotju z Barcelono, kjer niso imeli nobenih varovalk, mi ohranjamo vso pozornost. Nikogar ne izzivamo. Policijskim silam pošiljamo jasno sporočilo, da jih podpiramo, saj morajo vedeti, da smo na njihovi strani."

Po napadih v Kataloniji je sicer tudi več italijanskih mest z betonskimi barikadami dodatno zaščitilo svoje turistične znamenitosti in območja za pešce.

Še brez napadov

Po razpravi je firenški župan Dario Nardella vdrl v konferenčno sobo z vzkliki "Allahu Akbar", s čimer je druge delegate, vključno z Brugnarom, spravil v smeh, sam pa si nakopal kritike javnosti, saj da je bila njegova šala tako kmalu po napadih v Kataloniji popolnoma neprimerna.

"Opravičujem se za nekatere svoje izraze. Ni bil moj namen užaliti kogar koli, še najmanj muslimansko skupnost, niti se norčevati iz njihove vere. Prav tako nisem hotel biti nerahločuten do tragičnih dogodkov zadnjih dni," je zapisal pozneje na Facebooku.

Fraza "Alah je velik" je sicer v muslimanskem svetu stalnica, so si pa jo prisvojili tudi džihadisti, ki jo kričijo med napadi.

Tudi Brugnarova izjava o streljanju je naletela na precej kritik, a jo nekdanji poslovnež, ki je županski stolček zasedel leta 2015, brani, češ da "ni bil nikdar politično korekten". "Sem nekorekten. Streljal bi, mi bi streljali," je dejal 55-letni Brugnaro, ki je pred tem prah dvigoval že s prepovedjo 49 knjig o diskriminaciji in homoseksualnosti v beneških šolah in poskusi prepovedi parade ponosa v mestu na laguni.

Čeprav je Islamska država v preteklosti grozila tudi Italiji, pa naša zahodna soseda v nasprotju s številnimi ostalih zahodnimi evropskimi državami še ni doživela terorističnega napada.

K. S.