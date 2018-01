Beograd do preklica prekinil dialog s Prištino

17. januar 2018 ob 13:32

Dokler od Kosova ne bo prejela odgovorov o umoru političnega predstavnika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića, Srbija s Prištino ne bo sodelovala v nadaljevanju dialoga o normalizaciji odnosov.

Ukrep Beograda, da prekine dialog s Prištino glede normalizacije odnosov med državama, je sporočil vodja urada srbske vlade za Kosovo Marko Đurić. S srbsko delegacijo je v torek odšel iz Bruslja, ne da bi se udeležil nadaljevanja pogovorov s Kosovom na tehnični ravno po več kot letu dni. Priština je ob tem zavrnila, da bi Beograd sodeloval v preiskavi umora.

Đurić je še dodal, da številne informacije, do katerih so prišli srbski preiskovalni organi, kažejo, da je pri umoru Ivanovića šlo za "resno in široko organizacijo". Dodal je, da stalno prejemajo nove informacije in da je vse bolj prepričan, da "to ne izvira iz naše države, gotovo pa ne od Srbov s Kosova": "Od kosovskih organov zahtevamo, da takoj najdejo krivce in jih privedejo pred roko pravice."

Haradinaj: Priština bi morala prekiniti pogovore

Kosovski premier Ramush Haradinaj je izrazil presenečenje zaradi zamrznitve pogovorov, hrkati pa pristavil, da je Kosovo tisto, ki bi jih moralo zamrzniti, saj je načelnik generalštaba srbske vojske zagrozil, da se bo Srbija oborožila z raketami, ki lahko dosežejo Kosovo.

Medtem je srbski predsednik Aleksandar Vučić sklical nujno sejo sveta za nacionalno varnost, po kateri je povedal, da je od misij Združenih narodov in Evropske unije na Kosovu Unmika in Eulexa ter kosovske policije zahteval, da v preiskavi umora sodelujejo tudi srbski organi. Vučić, ki je za soboto in nedeljo napovedal obisk Kosova, je umor označil za teroristično dejanje.

Srbska premierka Ana Brnabić je dejala, da bo Srbija, če ji ne bodo omogočili sodelovanja v preiskavi, sprožila svojo lastno preiskavo. Umor je označila kot napad na Srbijo, na vse, kar je v preteklih letih storila za normalizacijo odnosov s Prištino. Glede nadaljevanja dialoga s Prištino pa je povedala, da je o tem še prezgodaj govoriti in da je še pod vtisom dogodkov.

Pogreb Ivanovića v četrtek v Beogradu

Kosovski pravosodni minister Abelard Tahiri je že zavrnil možnost, da bi Beograd sodeloval pri preiskavi umora Ivanovića, saj preiskavo izvajajo samo kosovske institucije. Kot dobrodošle pa je označil vse informacije, tako s srbske kot albanske strani, ki bi prispevale k osvetlitvi umora. Glavni tožilec v Mitrovici Shikri Sila je povedal, da umor Ivanovića preiskujeta dva tožilca, eden od njiju je Srb, drugi pa Albanec.

Ivanovića so v torek zjutraj neznanci ubili pred sedežem njegove stranke Državljanska pobuda SDP v Kosovki Mitrovici. Po doslej znanih podatkih iz preiskave in obdukcije je bil Ivanović ubit s šestimi streli v prsni koš, ki so bili izstreljeni iz mimovozečega avtomobila. Ivanovića bodo pokopali v četrtek v Beogradu. V sredo se je množica ljudi v Mitrovici udeležila povorke za njegovimi posmrtnimi ostanki, ki so jih v krsti prenesli s sedeža njegove stranke.

