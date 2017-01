Beograd in Priština sta se zavzela za zmanjšanje napetosti

Vlak dodatno zaostril odnose

25. januar 2017 ob 11:52

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Srbija in Kosovo sta se na pogovorih v Bruslju dogovorila, da bosta zmanjšala napetosti, ki so nastale v zadnjem času in za normalizacijo odnosov nadaljevala pogajanja v okviru dialoga pod okriljem EU-ja.

Visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini je sporočila, da je opogumljena po pogovorih, na katerih so sodelovali kosovski predsednik in premier Hashim Thaci in Isa Mustafa ter njuna srbska kolega Tomislav Nikolić in Aleksandar Vučić. Voditelji so se "strinjali, da bodo napetosti pustili za sabo in se osredotočili na delo v prihodnosti". Mogherinijeva je dodala, da se bodo intenzivni pogovori v okviru dialoga na visoki ravni začeli v nekaj dneh. poudarila je, da je napredek pri normalizaciji odnosov ključnega pomena, če želita obe strani nadaljevati približevanje EU-ju.

Vučić je torkovo srečanje označil za dober korak. Novinarjem je povedal, da so se dogovorili, da se bodo izogibali neodgovornemu ravnanju in izzivalnim izjavam. "Zahtevali smo spoštovanje ozemlja Kosova in da srbske vzporedne strukture ne izzivajo," je povedal Mustafa.

Odnosi med Srbijo in Kosovom, ki ga sicer Beograd kot samostojno državo ne priznava, so se dodatno zaostrili, potem ko je Srbija sredi januarja prvič po 18 letih iz prestolnice napotila vlak proti Mitrovici na severu Kosova, kjer živi večina kosovskih Srbov. Vlak je bil odet v srbske nacionalne barve in polepljen z napisom Kosovo je Srbija v 21 jezikih ter poln srbske nacionalne ikonografije. Kosovske oblasti so ga na meji ustavile in na mejo poslale posebne enote z oklepniki. Srbske oblasti so se nato odločile, da bodo vlak vrnile v Beograd, in presodile, da so bili "na robu spopada". Prištino so obtožili, da skuša izzvati "širše spopade na Zahodnem Balkanu". Kosovo je dogodek označilo za provokacijo.

Haradinaj in betonski zid na Ibarju

Odnose med državama je zaostrila tudi januarska aretacija nekdanjega kosovskega premierja Ramusha Haradinaja v Franciji na podlagi mednarodne tiralice, ki so jo izdali na zahtevo Srbije zaradi vojnih zločinov v spopadoih na Kosovu v letih 1997 in 1998, ko je bil Haradinaj poveljnik Osvobodilne vojske Kosova.

Dodatno jih je zaostril še betonski zid na bregovih reke Ibar na severu Mitrovice, ki so ga zgradile tamkajšnje oblasti kosovskih Srbov. Okoli dva metra visok zid so zgradili ob mostu, ki ločuje večinsko srbski sever mesta in albanski jug. Priština zid obsoja kot utrjevanje ločitve mesta in zahteva njegovo zrušitev, Beograd trdi, da gre za podporni zid. Thaci je povedal, da so na pogovorih v Bruslju govorili tudi o tem zidu, pri zrušenju katerega vztraja Priština, saj gre za zadevo, ki je v popolni pristojnosti kosovskih oblasti.

