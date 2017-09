Foto: Boji za osvoboditev Rake so v sklepni fazi

Skrajneži so se zatekli v skrivališča v puščavi

20. september 2017 ob 13:18

Bejrut - MMC RTV SLO, Reuters

Uporniška skupina Sirske demokratične sile (SDF) so sporočile, da so tik pred zavzetjem mesta Raka, ki je veljalo za prestolnico skrajne sunitske skupine Islamska država.

SDF, ki ga sestavljajo kurdske in arabske uporniške milice, podpirajo in oborožujejo pa jih tudi ZDA, je v izjavi za javnost zapisal, da so v sklepnih fazah bojev za mesto na severu Sirije, saj so njihovi borci zavzeli že 80 odstotkov Rake.

Na severnem obrobju mesta so odprli novo fronto, kar je po njihovih besedah začetek konca vojaške operacije Jeza Evfrata, ki so jo proti islamskim skrajnežem sprožili junija letos, ko so uspeli obkoliti mesto.

Proopozicijski Sirski observatorij za človekove pravice je v sredo sporočil, da je SDF zavzel že 90 odstotkov mesta, največjo oviro pa zdaj predstavlja velika količina protipehotnih min, ki so posejane v središču mesta.

Samooklicana Islamska država je Rako osvojila v začetku leta 2014 in mesto je postalo de facto prestolnica skrajne skupine, ki je nato v bliskovitem pohodu zavzela še velik del ozemlja v Siriji in v sosednjem Iraku, kjer je v njene roke padlo tudi drugo največje iraško mesto Mosul.

Civilisti in skrajneži bežijo

V zadnjih tednih je Rako zapustilo najmanj 300.000 ljudi, ki so se med begom prebijali prek eksplozivnih sredstev in izmikali ostrostrelcem, pri tem pa so morali paziti tudi na bombardiranje z letal koalicije pod vodstvom ZDA.

V mestu naj bi bilo ujetih še 70.000 civilistov, ki jim primanjkuje hrane in tudi pitne vode. Za zdaj še ni jasno, koliko borcev Islamske države je sploh še ostalo v mestu, a kurdski uporniki, ki se borijo v silah SDF-ja, so za britanski časopis Independent povedali, da je večina njihovih nasprotnikov verjetno že pobegnila v puščavo, v mestu pa naj bi ostali le še ostrostrelci, ki skupaj s protipehotnimi minami otežujejo prodiranje uporniških sil.

Čeprav bo padec Rake pomenil konec kalifata, ki ga je razglasil vodja Islamske države Abu Bakr Al Bagdadi, pa skrajna skupina ne bo dokončno uničena, saj bodo skrajneži lahko še vedno napadali iz svojih puščavskih skrivališč.

Po izgubi večine ozemlja poznavalci pričakujejo, da se bo skupina prelevila v teroristično mrežo, ki bo pripravljala bombne napade v Siriji in Iraku, na Bližnjem vzhodu pa tudi drugod po svetu.

G. V.