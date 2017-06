Brazilski predsednik zanika uradno obtožbo korupcije

Obtožbo morata potrditi še vrhovno sodišče in parlament

28. junij 2017 ob 10:25

Brasilia - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Po tem, ko so brazilskega predsednika Michela Temerja prvič uradno obtožili korupcije, ta obtožbo označuje za pravno fikcijo. Predsednik vztraja, da ne bo odstopil.

Vrhovni tožilec Rodrigo Janot je v ponedeljek proti Temerju vložil obtožnico zaradi domnevnega prejemanja podkupnine od mesnopredelovalnega podjetja JBS v zameno za posredovanje v njegovo korist pri nacionalni agenciji, pristojni za konkurenčnost.

Poleg Temerja zaradi suma korupcije preiskujejo kar tretjino njegove vladne ekipe. Temer je prvi predsednik v zgodovini Brazilije, ki je kaznivih dejanj obtožen na položaju.

Temer je v televizijskem nagovoru tožilca Janota obtožil, da je politično motiviran. Po predsednikovih besedah je tožilec na novo izumil kazenski zakonik, da ga je lahko napadel, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"S pravnega vidika so moje skrbi minimalne. Nikoli nisem videl denarja in nikoli nisem sodeloval v nikakršnih dogovorih z namenom kršitve zakona," je dejal predsednik.

Obtožnica proti brazilskemu predsedniku je zdaj na vrhovnem sodišču. Če jo bo to potrdilo, mora odredbo sojenja nato sprejeti spodnji dom brazilskega parlamenta. Za začetek sojenja so potrebni glasovi dveh tretjin poslancev, Temerjevi zavezniki pa verjamejo, da jim bo to uspelo preprečiti.

Gre za prvo uradno obtožnico proti Temerju, čeprav je bil od prevzema položaja lani deležen številnih kritik in obtožb o korupciji. Precej verjetno je, da bo uradnih obtožnic še več. Tožilec Janot namreč Temerja preiskuje tudi zaradi domnevnega oviranja pravice in članstva v kriminalni skupini.

J. R.