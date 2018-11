Britanski kabinet podprl osnutek dogovora o brexitu

Evropski parlament zadržan v komentarjih

14. november 2018 ob 15:47,

zadnji poseg: 14. november 2018 ob 21:04

London,Bruselju - MMC RTV SLO, STA

Britanska premierka Theresa May je sporočila, da je britanski kabinet podprl osnutek dogovora o brexitu, dosežen med pogajalci Evropske unije in Združenega kraljestva.

Mayeva je po peturnem zasedanju kabineta odločitev označila za ključen korak v procesu brexita, po katerem bodo lahko v prihodnjih dneh dokončali dogovor o brexitu. Združeno kraljestvo naj bi Evropsko unijo zapustilo 29. marca prihodnje leto.

Evropska komisija je objavila 585 strani osnutka dogovora. Koordinator za brexit v Evropskem parlamentu Guy Verhofstadt je pozdravil dogovor, "ki omogoča brexit in sočasno ohranja tesne odnose med EU in Združenim kraljestvom, ščiti pravice državljanov in se izogiba "trdi meji" med Irskama".

Kritiki dogovora se sprašujejo, kako se bo možno izogniti vzpostavljanju mejnih prehodov med Severno Irsko in Irsko, ki bo po brexitu ostala del EU-ja. Opozicijski poslanci trdijo, da bo zaradi tega Združeno kraljestvo v prihodnjih letih zavezano pravilom EU-ja, poroča BBC.

Vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn je izrazil nasprotovanje dogovoru in opozoril, da bo Združeno kraljestvo "obstalo na pol poti in brez besede" ter Mayevi očital, da ministrom daje na voljo "lažno izbiro odločanja med zamočenim dogovorom in nikakršnim dogovorom".

Osnutek dogovora mora potrditi britanski kabinet z 21 ministri, britanski parlament ter vse države članice Evropske unije.

Dogovor naj bi glede na prvotna poročila vseboval tudi predlog 21-mesečnega prehodnega obdobja po ločitvi 29. marca 2019 in podrobnosti 39 milijard britanskih funtov (44,7 milijarde evrov) vredne odškodnine, ki naj bi jo London plačal Evropski uniji.

Zasedanje predstavnikov v Bruslju

Sočasno je v Bruslju potekalo tudi zasedanje predstavnikov 27 držav Evropske unije.

Izredni vrh 25. novembra?

Če bo britanska vlada podprla osnutek dogovora, naj bi Evropska komisija objavila 500 strani osnutka in krajšo deklaracijo o prihodnjem gospodarskem in varnostnem sodelovanju. Omenja se možnost, da bi lahko izredni vrh predstavnikov kraljestva in Unije o brexitu v primeru britanske potrditve dogovora potekal 25. novembra, kar je potrdil tudi irski premier Leo Varadkar.

