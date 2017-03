Lani v Siriji ubitih najmanj 652 otrok

280.000 otrok odrezanih od humanitarne pomoči

13. marec 2017 ob 10:58

Damask - MMC RTV SLO/STA

Poročilo Unicefa opozarja na hudo trpljenje otrok v sirski državljanski vojni. Samo lani je bilo po podatkih Unicefa ubitih najmanj 652 otrok.

To je 20 odstotkov več kot leta 2015. 255 otrok je bilo ubitih v šoli ali v njeni bližini. Številka zajema le uradno potrjene smrti, zato se pri Unicefu bojiju, da je dejanska številka še višja.

Poleg tega Unicef ocenjuje, da je bilo za boj rekrutiranih 850 otrok. Nekateri izmed njih so morali v skrajnih primerih opravljati tudi vlogo rabljev in samomorilskih napadalcev.

"Gre za trpljenje brez primere. Milijoni otrok v Siriji so vsak dan izpostavljeni napadom, kar je njihova življenja obrnilo na glavo," je v Homsu povedal Unicefov regionalni direktor za Bližnji vzhod in severno Afriko Geert Cappelaere, ki je dodal, da so ti otroci za vse življenje zaznamovani z grozljivimi posledicami.

Po podatkih Unicefa je med najbolj ranljivimi 2,8 milijona otrok, ki prebivajo na težko dostopnih območjih v Siriji, vključno z 280.000 otroki, ki živijo na obleganih območjih in so skoraj povsem odrezani od humanitarne pomoči.

Pomoč potrebuje šest milijonov otrok

Humanitarno pomoč potrebuje skoraj šest milijonov otrok, kar je 12-krat več v primerjavi z letom 2012. Več milijonov otrok pa je moralo zapustiti svoje domove, več kot 2,3 milijona sirskih otrok se je tako moralo preseliti v Turčijo, Libanon, Jordanijo in druge države, kjer živijo kot begunci.

Zaradi obupa številne družine svoje otroke prisilijo v poroko ali otroško delo. V več kot dveh tretjinah gospodinjstev otroci delajo, da podpirajo družino, nekateri v zelo težkih razmerah, neprimernih tudi za odrasle.

Unicef poziva h končanju konflikta

Unicef zato poziva vse strani, vpletene v konflikt, in tiste, ki lahko vplivajo na njih, da se najde takojšnja politična rešitev za končanje konflikta v Siriji, prenehajo hude kršitve nad otroki in da se zagotovi nadaljnja finančna podpora za zagotavljanje Unicefove pomoči za otroke iz Sirije. Zahtevajo še prenehanje vseh obleganj, brezpogojni in trajni dostop do vseh otrok v stiski kjer koli v Siriji ter zagotavljanje trajne podpore vladam in skupnostim, ki gostijo begunce, za nudenje pomoči ranljivim otrokom ne glede na njihov status.

A. V.