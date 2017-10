Češka: Prepričljiva zmaga stranke "češkega Trumpa", milijarderja Andreja Babiša

Hud poraz za socialdemokrate

21. oktober 2017 ob 17:02

Praga - MMC RTV SLO, STA

Na parlamentarnih volitvah na Češkem je glede na prve izide z 31,7 odstotka prepričljivo zmagala stranka ANO populista in milijarderja Andreja Babiša. Na drugem mestu je stranka Svoboda in neposredna demokracija z 11,6 odstotka, socialdemokrati (ČSSD) sedanjega premierja Bohuslava Sobotke pa so utrpeli boleč poraz.

Socialdemokrati so namreč dobili le 7,85 odstotka glasov in pristali šele na šestem mestu. Na prejšnjih volitvah leta 2013 je stranka dobila 20,5 odstotka glasov.

Babiševa ANO je po drugi strani celo presegla napovedi anket, po katerih se je stranki obetalo med 25 in 30 odstotkov glasov. Babiš, ki se ga je že prijel vzdevek "češki Trump", je Čehom med drugim obljubil izkoreninjenje korupcije ter odločnejše ukrepanje proti beguncem in še posebej begunski politiki EU-ja.

Presenečenje volitev je do islama in beguncev odkrito sovražna stranka Svoboda in neposredna demokracija (SPD) v Tokiu rojenega podjetnika Tomia Okamure, ki je pričakovala manj kot deset odstotkov glasov, a se je zavihtela kar na drugo mesto. Presenetljiv je tudi uspeh Piratske stranke, ki jo je podprlo skoraj deset odstotkov Čehov, čeprav glede na ankete ni bilo povsem gotovo, ali ji bo uspelo prestopiti petodstotni volilni prag.

Konservativna Demokratska državljanska stranka (ODS) bo dobila okoli devet odstotkov glasov, krščansko-demokratska ljudska stranka (KDU-ČSL), ki skupaj s ČSSD in ANO sestavlja odhajajočo vlado, pa sedem odstotkov. V parlament se bo, kot kaže, uvrstila tudi Stranka županov (STAN), bo pa iz njega izpadla proevropska češka stranka TOP 09. Za 200 poslanskih sedežev se na volitvah borilo 7500 kandidatov iz rekordnih 31 strank.

Kdo je Andrej Babiš?

Leta 1954 v Bratislavi rojeni Babiš je sicer drugi najbogatejši Čeh, ki ga zaradi njegovega bogastva, očitkov o korupciji in konfliktu interesov ter tudi populistične politike primerjajo s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in bivšim premierjem Italije Silviom Berlusconijem. Diplomirani ekonomist se je sprva zaposlil v veliki mednarodni trgovinski družbi Petrimex, ki je bila pod nadzorom tedanjih komunističnih oblasti. Delal je v Maroku in iz tega obdobja izvirajo očitki, s katerimi se, tudi na slovaških sodiščih, spopada še danes. Bil naj bi namreč ne le pomemben agent nekdanje češkoslovaške tajne službe StB, ampak tudi agent sovjetske KGB. Na Češkoslovaško se je vrnil po žametni revoluciji in od razpada skupne države kljub slovaškim koreninam živi na Češkem.

Leta 1993 je stopil na čelo podjetja Agrofert, podružnice Petrimexa, in postal njegov stoodstoten lastnik. Danes je to četrta največja družba na Češkem, konglomerat z 200 podjetji in 30.000 zaposlenimi, vreden dobre štiri milijarde dolarjev. Sprva se je Agrofert ukvarjal predvsem s trgovino, nato še s kmetijstvom in predelavo, danes pa je tudi medijski imperij, v lasti katerega je vrsta pomembnih čeških medijev. Babiš je sicer pred leti odstopil kot izvršni direktor, a ostaja njegov lastnik, kar je po mnenju mnogih sporno, saj je v njegovih rokah skoncentrirane preveč moči.

Po uspehu v gospodarstvu se je Babiš v politiko podal leta 2011. Njegova sredinska, populistična stranka ANO (Akcija nezadovoljnih državljanov) je nastala kot protestno gibanje. "Zakaj hočem v politiko? Iz prisile. Preprosto ne morem več mirno gledati, kdo in kako upravlja s to državo," je odločitev utemeljil Babiš. Rad se pohvali, kako je iz nič ustvaril bogastvo in kako bo za njim po smrti nekaj ostalo, "medtem ko bo za našimi politiki ostalo le prazno čvekanje". Poudarja, da je treba državo voditi kot podjetje, kar številne politologe skrbi z vidika demokracije, a očitno se veliko Čehov z njim strinja.

"Borcu proti korupciji" očitajo korupcijo

Na parlamentarnih volitvah leta 2013 je Babiš nastopil s parolami o boju proti korupciji in za "čisto politiko". Dotlej povsem nepomembna stranka je z 19 odstotki glasov postala druga najmočnejša sila v parlamentu ter je s socialdemokrati (ČSSD) in krščansko-demokratsko ljudsko stranko (KDU-ČSL) oblikovala vlado. Babiš je prevzel položaj finančnega ministra, s katerega se je moral maja letos po vladni krizi posloviti. Začelo se je z očitki, da je kot izvršni direktor Agroferta utajeval davke, nadaljevalo z obtožbami o prevarah pri pridobivanju subvencij EU-ja, zaradi česar je bil septembra uradno obtožen, poleg tega so na dan pricurljali posnetki, kako se vmešava v delo novinarjev drugega največjega češkega časnika Mlada fronta Dnes, ki je del Agrofertovega imperija.

63-letnemu oligarhu sicer že dlje časa očitajo korupcijo in konflikt interesov, saj je bil finančni minister, medtem ko so se njegova podjetja prijavljala na javne razpise in se potegovala za evropska sredstva. Opozicija je leta 2015 neuspešno vložila nezaupnico proti vladi, potem ko je ta razširila davčne olajšave za biogoriva, pri katerih imajo največji delež z Agrofertom povezana podjetja.

Spletni medij Politico je že leta 2014 Češko označil kot "paradoks: družba, zgrožena nad korupcijo, ki pa je dala ogromno moč človeku, katerega poslovni interesi predstavljajo največji konflikt interesov v državi po letu 1989". A vsem očitkom navkljub je Babiš tudi pred letošnjimi volitvami poudarjal, da morajo Čehi voliti zanj, saj je to še zadnja priložnost, da se znebijo "zahrbtnega zla korupcije, ki duši državo".

Ukrepi proti priseljevanju

Poleg izkoreninjenja korupcije je obljubljal predvsem ostrejše ukrepanje proti priseljevanju, najbolje kar s postavitvijo ograje od Baltika do Jadrana. Obveznim kvotam za porazdelitev beguncev med državami članicami EU-ja odločno nasprotuje, ne le, ker noče beguncev na Češkem, ampak ker vidi v tem napad Bruslja na češko suverenost.

Morebitnemu izstopu Češke iz EU-ja, t. i. czexitu, sicer nasprotuje, a to ne pomeni, da ne nagovarja pregovorno evroskeptičnih Čehov. Kot poudarja, je treba omejiti prost pretok kapitala, blaga, dela in storitev v uniji. EU ne sme postati naddržava, v primeru unije več hitrosti pa mora Češka ostati na periferiji. Prevzemu evra nasprotuje, saj ne želi jamčiti "niti za grške dolgove niti za italijanske banke". Poznavalci sicer ocenjujejo, da je Babiš predvsem pragmatik, ki evroskeptične parole ponavlja bolj zato, ker se mu izplača, kot pa zato, ker vanje verjame.

Babiš se je avgusta letos po 23 letih zveze poročil s svojo partnerico, 43-letno Moniko, s katero ima dva otroka. Še dva otroka ima s svojo nekdanjo soprogo.

Kljub volilni zmagi ANO sicer ni gotovo, ali bo Babišu po volitvah dejansko uspelo sestaviti vlado in prevzeti položaj premierja. Več strank je namreč nakazalo, da nasprotujejo vstopu v vlado, ki bi jo vodil obtoženi korupcije. Češki predsednik Miloš Zeman po drugi strani nima nobenih zadržkov, da mu podeli mandat za sestavo vlade. Dvojica naj bi bila sicer že vsaj od leta 2001, ko je bil Zeman premier, tesno povezana.

K. S.