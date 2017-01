Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Tudi v Pragi so za silvestrovo v strahu pred morebitnimi terorističnimi napadi močno okrepili varovanje. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Češki notranji minister želi oborožiti državljane proti teroristom

Na Češkem registriranih 800.000 kosov orožja

2. januar 2017 ob 21:14

Praga - MMC RTV SLO/STA

Češki notranji minister Milan Chovanec želi v ustavo zapisati pravico do nošenja orožja in tako oborožiti državljane proti teroristom.

V danes objavljenem predlogu se je minister zavzel za "aktivno in hitro obrambo", s katero bi zmanjšali možnosti teroristov, da uspejo v svojih namerah.

Državljani bi morali imeti pravico, da s strelnim orožjem branijo svoje življenje, zdravje in lastnino. To pa bi prispevalo tudi k "zavarovanju notranjega reda, varnosti in ozemeljske celovitosti", je prepričan minister.

Da bi pobuda ministra Chovanca zaživela, jo mora v parlamentu podpreti najmanj tri petine vseh poslancev in tri petine vseh prisotnih senatorjev. Za to pa bi koalicija socialdemokratov (CSSD), liberalno-populistične stranke ANO in krščanskih demokratov (KDU-CSL) potrebovala še podporo opozicijskih poslancev in senatorjev.

Na Češkem je med približno desetimi milijoni prebivalcev prijavljenih okoli 800.000 kosov strelnega orožja. Številka pa se vseskozi dviguje. Predlagana novela ustave bi sicer veljala le za državljane Češke, ne pa tudi državljane drugih članic EU-ja.

