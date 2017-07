Četverica ohranja blokado "neposlušnega" Katarja

Katar zavrača vse obtožbe

5. julij 2017 ob 18:40

Kairo - MMC RTV SLO/Reuters

Potem ko je Katar zavrnil zahteve Savdske Arabije, Bahrajna, Združenih arabskih emiratov in Egipta, je četverica držav sporočila, da blokada proti zalivski kraljevini ostaja.

Zunanji ministri četverice so se v sredo, ko se je iztekel podaljšan rok za izpolnitev 13 zahtev, sestali v Kairu in ugotovili, da je bil odziv Katarja na njihove zahteve negativen, zato omejitve in blokade, ki so bile sprejete, ostajajo.

Katar se ne zaveda resnosti položaja

Četverica je v Kairu presodila, da Katarju manjka "zavedanja o resnosti položaja". Katar je bil med drugim obtožen, da podpira teroristične skupine. Četverica je od njega zahtevala tudi, da naj zmanjša intenzivnost odnosov z Iranom, zapre turško vojaško oporišče v državi in ukine vplivno televizijo Al Džaziro, ki ima sedež v Dohi.

A Katar je vse obtožbe in zahteve zavrnil. Označil jih je za napad na njegovo suverenost.

Politični in ekonomski bojkot ostaja

"Politični in ekonomski bojkot se bo nadaljeval, dokler Katar ne spremeni svojih politik," je na novinarski konferenci dejal savdski minister za zunanje zadeve Adel al-Jubeir. Četverica sicer novih sankcij proti Katarju ni sprejela.

Iran in Turčija povečala pošiljke v Katar

Katar, bogat z nafto in zemeljskim plinom, je pri izpolnjevanju osnovnih potreb 2,7 milijona prebivalcev odvisen od uvoza. Iran in Turčija sta zato povečala pošiljke hrane in drugih dobrin.

A. V.