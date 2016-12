Charlie Hebdo razburil Ruse z roganjem iz letalske nesreče

Revija znana po hoji po robu

29. december 2016 ob 18:52

Pariz/Moskva - MMC RTV SLO

Rusko obrambno ministrstvo je ogorčeno nad najnovejšo izdajo Charlie Hebdoja, v kateri se francoska satirična revija posmehuje nedeljski letalski nesreči ruskega vojaškega letala, v kateri je umrlo vseh 92 ljudi na krovu, vključno s 65 člani znamenitega orkestra Rdeče armade, ki so leteli na novoletni koncert za vojake v ruskem oporišču v Siriji.

Predstavnik ruskega obrambnega ministrstva, major general Igor Konašenkov, je karikature opisal kot "izmečke" in dejal, da je "ponižujoče za normalnega človeka, da sploh posveča pozornost tej težki, slabo izdelani umazaniji".

"Če je ta 'umetnost', če se temu lahko tako reče, resnična manifestacija 'zahodnjaških vrednot', potem so tisti, ki to podpirajo, prekleti in obsojeni - vsaj na samoto v prihodnosti. Ni presenetljivo, da so nekateri naši rojaki potihnili, čeprav so še pred kratkim pozirali v majicah 'Je suis Charlie'."

Ena izmed karikatur prikazuje pevca v padajočem letalu Tu-154, ki kriči "aaaa", ob pripisu "Repertoar Orkestra Rdeče armade se širi", medtem ko druga karikatura izraža obžalovanje, da na letalu ni bilo ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Dolga vrsta provokacij

Zadnjo izdajo Charlie Hebdoja, v kateri najdemo tudi karikature nedavnega umora ruskega veleposlanika v Turčiji Andreja Karlova, je obsodilo tudi več drugih predstavnikov ruskih oblasti in veleposlaništev.

Oglasil se je tudi zloglasni čečenski voditelj Ramzan Kadirov, ki je na Instagramu zapisal: "Francoska revija Charlie Hebdo je znova dokazala, kaj zahodna 'demokracija in svoboda govora' res sta."

Revija Charlie Hebdo slovi po svojih provokativnih, nemalokrat mejnih šalah, uperjenih v vse od preroka Mohameda do predsednikov. Januarja lani so trije strelci vdrli v pariško redakcijo revije in pobili 12 ljudi, vključno z urednikom. Po napadu se je svet solidarnostno združil in podprl revijo in svobodo govora v številnih shodih pod krilatico "Je suis Charlie", "Jaz sem Charlie".

A provokativne uredniške politike revije napad kaj dosti ni omilil in je že nekaj mesecev za tem objavila karikaturo mrtvega sirskega dečka Aylana, zraven pa napis "Tako blizu cilja" in nad njim oglas za McDonald's, medtem ko je žrtve letošnjega potresa v Italiji prikazala med plastmi lazanje.

#CharlieHebdo has nothing to do with freedom of speech. It's a cesspit of heartless black humour. #russianplanecrash pic.twitter.com/98kV3L5S9R — Il Populista (@KenartsTheKing) December 28, 2016

K. S.