Chelsea Manning se je zahvalila Obami za pomilostitev

Na Obamo zaradi pomilostitve letijo kritike republikancev

19. januar 2017 ob 17:50

Washington - MMC RTV SLO

Dva dni po tem, ko je odhajajoči ameriški predsednik skrajšal zaporno kazen Chelsea Manning, žvižgačici, ki je leta 2010 WikiLeaksu posredovala obsežno gradivo zaupnih diplomatskih depeš in drugih dokumentov, se je Manningova na Twitterju Obami zahvalila.

"Hvala, @BarackObama, ker si mi dal priložnost. =,)" je zapisala na Twitterju 29-letna Manningova, rojena kot Bradley Manning, ki si je v zaporu že dvakrat skušala vzeti življenje. Manningova v zaporu nima dostopa do spleta, a vseeno že od aprila 2015 tvita z računa @xychelsea. Kot je pojasnila, vedno, kadar skuša kaj sporočiti, pokliče prijatelja, ki nato po nareku zapiše njene besede na Twitterju.

Manningova od leta 2013 prestaja 35-letno zaporno kazen zaradi izdaje in pomoči sovražniku, v zaporu pa je tudi spremenila spol. Obama ji je ta teden zaporno kazen znižal na sedem let, kar pomeni, da bo iz vojaškega zapora Fort Leavenworth namesto leta 2045 izpuščena maja letos.

Predsednik Obama je na svoji zadnji tiskovni konferenci v sredo pomilostitev upravičil z besedami, da je bilo pravici zadoščeno že s sedemletno zaporno kaznijo. Obama je sicer v celoti pomilostil skupno 64 zapornikov, še 209 pa je znižal kazen. A daleč največ prahu je dvignila Obamova odločitev glede vojakinje Manningove, zlasti republikanci in vojska ga malodane obtožujejo veleizdaje.

Izgubila bo zavarovanje

Življenje tudi po izpustu za Chelsea ne bo lahko - vojska je že sporočila, da bo ob izpustitvi izgubila vojaško zdravstveno zavarovanje, s tem pa tudi hormonsko in preostalo zdravljenje, potrebno za spremembo spola. Manningova v zaporu trenutno dobiva hormonske terapije za spolno disforijo, bila pa je tudi kandidatka za operacijo spremembe spola, ki bi jo financirala nova politika Pentagona za transspolne vojake.

"Če bo vojakinja Manning nečastno odpuščena iz vojske, bo izgubila upravičenost do vojaških ugodnosti, vključno s terapijami za spremembo spola," je za USA Today povedala predstavnica vojske Cynthia Smith. Smithova je pojasnila, da je bila nečastna odpustitev Manningove vključena v pogoje kazni. In čeprav Obamova pomilostitev zmanjša kazen Manningovi, pa vseeno ne gre za oprostitev, za kar so si aktivisti prizadevali.

Thank you @BarackObama for giving me a chance. =,) — Chelsea Manning (@xychelsea) January 19, 2017

K. S.