Čilenci papeža toplo sprejeli, a od njega pričakujejo opravičilo zaradi spolnih zlorab

Iz Čila še v Peru

16. januar 2018 ob 09:31

Santiago de Chile - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Papež Frančišek je v Čilu začel enotedensko turnejo po Latinski Ameriki. Pričakale so ga navdušene množice, aktivisti pa pričakujejo, da bo spregovoril tudi o spolnih zlorabah duhovnikov.

Čile je prva postaja na papeževem potovanju, zatem bo obiskal še Peru. Na letališču ga je sprejela predsednica države Michelle Bachelet, zatem je obiskal grob škofa Enriqueja Alveara, "duhovnika revnih", ki je v času vojaške diktature Augusta Pinocheta branil človekove pravice.

Ko se je v svojem papamobilu v Santiagu de Chile peljal proti nunciaturi, v kateri bo med obiskom nastanjen, so ga ob cestah pozdravili tisoči ljudi z zastavami in transparenti. Pozneje bo daroval mašo, na kateri pričakujejo pol milijona ljudi, obiskal bo zapor za ženske in se sešel s čilskimi škofi. Nato bo odpotoval v mesto Iquique na severu Čila, kjer bo prav tako daroval mašo.

Obisk staroselskega ljudstva Mapuche

V ospredju obiska v Čilu bo sicer mesto Temuco 800 kilometrov južneje, kjer se bo Frančišek sešel s predstavniki staroselskega ljudstva Mapuche. Ti južnoameriški staroselci, ki poleg Čila živijo tudi v Argentini, so s čilskimi oblastmi v dolgoletnem in občasno krvavem konfliktu. Mapuche, ki jih je v 17-milijonskem Čilu okoli 700.000, oblastem očitajo diskriminacijo in zlorabe, zahtevajo pa tudi vrnitev svojega ozemlja, ki je trenutno v rokah gozdarskih podjetij. V sredo bo papež v letalskem oporišču v Temucu, glavnem mestu pokrajine Araucania, vodil mašo za integracijo ljudstev, na kateri pričakujejo okoli 400.000 vernikov. Med mašo bo tudi molitev v mapuškem jeziku v čast prvim naseljencem na območju današnjega Čila in Argentine.

Čilenci od papeža pričakujejo tudi, da bo pozval k spoštovanju priseljencev. Pred dnevi je namreč papež ob svetovnem dnevu migrantov opozoril, da "so strahovi, ki so skupni tako priseljencem kot njihovim novim skupnostim, razumljivi, a ne smejo preprečiti, da bi priseljence sprejeli in jih integrirali".

Sporno imenovanje škofa

Mnogi pa tudi upajo, da se bo dotaknil perečega vprašanja spolnih zlorab otrok v Rimskokatoliški cerkvi. Frančišek je namreč leta 2015 za škofa v mestu Osorno imenoval škofa, ki ga obtožujejo, da je ščitil duhovnika Fernanda Karadimo, ki velja za enega najbolj razvpitih čilskih pedofilskih duhovnikov. Karadima je bil leta 2011 obsojen zaradi zlorab več deset otrok, zlorabe pa so se dogajale v razponu več desetletij.

Po poročanju tamkajšnjih medijev papež Frančišek v Čilu sicer ni med najpriljubljenejšimi javnimi osebnostmi, saj ga podpira le 53 odstotkov ljudi, kar je najmanj med vsemi latinskoameriškimi državami.

Iz Čila bo papež odpotoval v Peru, kjer bo obiskal mesto Puerto Maldonado v srcu perujske Amazonije, kjer se je v zadnjem času razcvetelo nezakonito izkopavanje zlata.

A. P. J.