Cipras: Spora o imenu ne bo mogoče rešiti brez revizije makedonske ustave

Grčija blokira Makedonijo od leta 1991

19. maj 2018 ob 19:16

Atene,Skopje - MMC RTV SLO, STA

Grški premier Aleksis Cipras je dejal, da 27 let starega spora o imenu sosednje Makedonije ne bo mogoče rešiti brez revizije makedonske ustave, tako da bi odpravili "vse oblike iredentizma".

To je označil kot "nujen predpogoj" za trajno rešitev vprašanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dva dni po pogovoru z makedonskim predsednikom vlade Zoranom Zaevom, ki je vzbudil upanje o možnosti dogovora do junija, je sporočil tudi, da se "grška vlada ne bo spuščala v podrobnejše pogovore o imenu Makedonije, dokler ne bo najprej izpolnjen omenjeni pogoj".

Poudaril je, da želijo doseči rešitev, ki bo sprejemljiva za obe strani in da bo ime "v rabi tako doma kot v tujini". "Na teh pogajanjih se bomo dogovorili o vsem ali o ničemer," je dejal Cipras, ki sicer dopušča možnost novega srečanja z Zaevom na začetku junija. Ob tem je spomnil, da bo pomembno srečanje zunanjih ministrov EU-ja 25. junija, ki naj bi odločilo o datumu morebitnega začetka pristopnih pogajanj Makedonije z EU-jem.

Kot opozarja AFP, vlada Zaeva sicer tudi ob podpori albanskih strank nima zadostne podpore v parlamentu za spremembo ustave. Atene so ob tem dale tudi vedeti, da bodo privolile v kompromis o imenu samo v okviru dogovora, ki bo zajemal tudi druga vprašanja, kot je uradno ime makedonskega jezika.

Ilindenska Makedonija?

Zaev je v četrtek po pogovorih v Sofiji dejal, da sta z grškim kolegom našla za obe strani sprejemljivo rešitev za vprašanje imena, zaradi katerega Grčija Makedonijo blokira na poti v EU in Nato. Makedonski portal A1ON, ki je navedel neimenovane diplomatske vire, je poročal, da je Zaev Ciprasu kot rešitev predlagal ime Ilindenska Makedonija.

Grški predsednik Prokopis Pavlopulos, ki ga je Cipras seznanil s pogovori z Zaevom, je pozval k "čim večjemu mogočemu in trajnemu soglasju grških političnih strank", saj da gre za vprašanje nacionalnega interesa, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.

Cipras je nato o pogovorih z Zaevom obvestil še vodje strank. Po telefonu se je pogovarjal z vodji štirih opozicijskih strank, tudi glavnim opozicijskim voditeljem Kiriakosom Micotakisom, ki vodi stranko Nova demokracija.

Ta je potrdil, da je Zaev kot novo rešitev predlagal ime Ilindenska Makedonija. So pa vsi štirje voditelji strank zavrnili predlog kot iredentističen. To so bili še vodje strank Gibanje za spremembo, To Potami in grških komunistov KKE, medtem ko neonacistična Zlata zora zavrača vsakršno rešitev, ki bi vključevala ime Makedonija.

Zaev seznanja domačo politiko

V Skopju medtem poteka sestanek Zaeva z voditelji države in strank, na katerem jih seznanja s pogovori s Ciprasom glede imena. Med drugim so na sestanku predsednik države Gjorge Ivanov, predsednik parlamenta Talat Xhaferi ter vodja glavne opozicijske stranke VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski in vodja DUI-ja Ali Ahmeti. Pred poslopjem manjša skupina ljudi protestira proti pogajanjem o spremembi imena države.

