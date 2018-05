Zaev naj bi Ciprasu predlagal ime Ilindenska Makedonija

Makedonska vlada poročil o predlogu ne komentira

18. maj 2018 ob 19:39

Skopje - MMC RTV SLO, STA

Po poročanju medijev je makedonski premier Zoran Zaev v četrtek grškemu kolegu Aleksisu Ciprasu za rešitev vprašanja spora o imenu Makedonije predlagal Ilindenska Makedonija.

Da je Skopje dalo na mizo omenjeni predlog, je poročal makedonski portal A1ON, ki je navedel neimenovane diplomatske vire. Predlog tega imena je danes potrdil namestnik bolgarskega predsednika vlade Krasimir Karakačanov. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA je dejal, da sta se Makedonija in Grčija v četrtek v Sofiji dogovorili v sporu o imenu. "Naša zahodna soseda se bo verjetno imenovala Ilindenska Makedonija," je dejal za televizijo.

Vlada v Skopju navedb medijev ni ne zanikala ne potrdila. "Kot je povedal premier Zaev, je makedonska stran predstavila več mogočih rešitev, med katerimi sta eno identificirala kot sprejemljivo za obe strani," so iz vlade povedali za makedonsko tiskovno agencijo Mia.

Dodali so, da vlada zadeve ne bo več komentirala, saj mora Zaev najprej seznaniti predsednika države in vodje strank, tudi glavnega opozicijskega VMRO-DPMNE-ja.

Bo Makedonija še Makedonija?

Doslej se je kot rešitev dolgoletnega spora največkrat omenjala možnost imena Republika Zgornja Makedonija. Med morebitnimi rešitvami sta se omenjali tudi imeni Nova Makedonija in Severna Makedonija. V Grčiji sicer številne stranke in skupine, tudi Grška pravoslavna cerkev, nasprotujejo, da bi bila Makedonija del imena sosednje države.

Grčija imenu Republika Makedonija nasprotuje že od makedonske razglasitve neodvisnosti od Jugoslavije leta 1991, saj pravi, da nakazuje njene ozemeljske težnje po istoimenski grški pokrajini. Privolila je zgolj v ime Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (FYROM), pod katerim je država bila leta 1993 sprejeta tudi v Združene narode.

Okrepljena prizadevanja za rešitev spora

Po lanskem nastopu nove vlade v Makedoniji sta strani okrepili prizadevanja za rešitev vprašanja imena, ki že leta onemogoča Makedonijo na poti v EU in Nato.

Zaev in Cipras sta se v četrtek v Sofiji sešla ob robu vrha EU-Zahodni Balkan. Zaev je po pogovoru povedal, da sta se s Ciprasom strinjala glede "ene možnosti, ki je sprejemljiva za obe strani". Dodal pa je, da bodo v obeh državah sledili pogovori o implementaciji rešitve. Če bo mogoča, "najverjetneje imamo rešitev glede imena", je povedal.

Izrazil je upanje, da bodo rešitev imeli pred vrhom EU-ja konec junija, na katerem bo Unija odločala o začetku pristopnih pogajanj z Makedonijo in Albanijo. "Če to ne bo mogoče, bomo nadaljevali prizadevanja za rešitev spora," je dodal.

Cipras je sicer pojasnil, da sta z Zaevom prišla do ključne točke, da pa je za rešitev treba narediti več. Dodal je, da bosta državi nadaljevali prizadevanja s ciljem doseči končni dogovor do konca junija. Omenil je možnost novega srečanja z Zaevom na začetku junija.

Ime po uporu

Ilindenska vstaja je bil oborožen upor Makedoncev proti Turkom v času Otomanskega imperija leta 1903 in povečanemu izkoriščanju turških fevdalcev ter političnemu in narodnemu zatiranju. Začeli so jo na Ilijev dan 2. avgusta 1903. Dan po začetku vstaje so uporni Makedonci ustanovili Kruševsko republiko, osvobojeno ozemlje Kruševa, ki je deset dni, preden so ga zavzeli in zažgali Turki, uživalo samostojnost.

Na Ilijev dan leta 1944 pa se je zgodil še en pomemben dogodek za Makedonijo. V samostanu Prohor Pčinjski na jugu Srbije je namreč potekalo 1. zasedanje Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Makedonije, ki je sprejelo sklep za njeno vključitev v Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (SFRJ), obenem pa postavilo temelje makedonski državnosti.

Ilindenska vstaja, Kruševska republika in zasedanje ASNOM-a tako predstavljajo nekaj najpomembnejših datumov v zgodovini Makedonije.

