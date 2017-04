Do 12. ure na francoska volišča za odtenek več volivcev kot pred petimi leti

V drugi krog najverjetneje Marine Le Pen in Emmanuel Macron

23. april 2017 ob 07:45,

zadnji poseg: 23. april 2017 ob 13:43

Pariz - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Francozi se v obdobju izrednih razmer in ob močno okrepljenem varovanju podajo na volišča izbirat naslednika Francoisa Hollanda.

Sodeč po javnomnenjskih raziskavah so štirje od skupno 11 kandidatov – skrajna desničarka Marine Le Pen, sredinski Emmanuel Macron, konservativec Francois Fillon in levičar Jean-Luc Melenchon – dokaj izenačeni, zaradi česar je izid izjemno negotov. Vsem štirim namreč raziskave napovedujejo okoli 20-odstotno podporo, najbolje pa kaže Le Penovi in Macronu, ki naj bi se tako uvrstila v drugi krog, ki bo 7. maja.

O novem predsedniku odloča 47 milijonov volilnih upravičencev, ki lahko svoj glas oddajo na približno 66.000 voliščih po državi. Ta so se odprla ob 8. uri, zaprla se bodo ob 19. uri, uro pozneje kot na zadnjih predsedniških volitvah. V nekaterih večjih mestih bodo volišča ostala odprta do 20. ure. Že v soboto so lahko svoj glas oddali prebivalci francoskih čezmorskih ozemelj.

Glasovalo vseh 11 kandidatov

Emmanuel Macron, ki mu ankete danes napovedujejo največjo podporo, je svoj glas oddal v mestni hiši obmorskega mesta Le Touquet severno od Pariza. Z njim je na volišče prišla njegova soproga Brigitte, s katero sta se v mestni hiši pred leti tudi poročila.

Marine Le Pen je medtem glasovala v mestu Henin-Beaumont, ki velja za utrdbo njene Nacionalne fronte. Na volišču so jo spremljali številni novinarji in fotografi.

V bližini volišča, kjer je glas oddala Le Penova, je prišlo do incidenta, v katerem so se skušale aktivistke skupine Femen tik pred prihodom Le Penove prebiti na volišče. Policija je več protestnic aretirala.

V prestolnici je nekaj pred 12. uro volil tudi Francois Fillon, ki ga je v predvolilni kampanji zaznamovala afera glede domnevne navidezne zaposlitve njegove soproge Penelope. Slednja je na drugem volišču glasovala že pred tem.

V prestolnici je glasoval tudi levičarski kandidat Jean-Luc Melenchon.

V mestu Trappes blizu prestolnice je nekaj pred deseto uro glasoval kandidat socialistov Benoit Hamon, ki mu ankete ne napovedujejo najboljšega rezultata. Novinarjem je dejal, da je miren. "Če narediš dobro kampanjo, kakršno smo tudi naredili, ti ni treba ničesar obžalovati," je poudaril.

Na volitvah za svojega naslednika je glas v mestu Tulle oddal tudi dozdajšnji predsednik Francois Hollande, ki se je, kot je v njegovi navadi, rokoval in pogovoril s tamkajšnjimi prebivalci. V Tullu je bil Hollande med letoma 2001 in 2008 župan. Ob izhodu z volišča so mu ljudje tudi zaploskali.

V pogovoru z novinarji je Hollande dejal, da ga malo stiska pri srcu, "kot vsakič, ko so volitve". Vendar pa je pozneje priznal, da je tokrat, ko ne kandidira, težje. "Treba je živeti brez nostalgije, vedno je treba živeti z upanjem in voljo." Francozom je zagotovil tudi, da je za varnost poskrbljeno.

Zaenkrat 28,6-odstotna udeležba

Do poldneva se je francoskih predsedniških volitev udeležilo 28,6 odstotka volivcev, je sporočilo francosko notranje ministrstvo. To je nekoliko več kot leta 2012, ko se je do 12. ure volitev udeležilo 28,3 odstotka volivcev.

Izredne razmere, poostreno varovanje

Tokrat bodo predsedniške volitve v Franciji prvič potekale v času izrednih razmer, ki so v državi v veljavi od terorističnih napadov novembra 2015. Za varnost bo skrbelo več kot 50.000 policistov, ob podpori 7000 vojakov, ki so del varnostne operacije, vzpostavljene po terorističnih napadih januarja 2015. Tudi volilna kampanja se je iztekla v znamenju četrtkovega terorističnega napada, ko je napadalec na Elizejskih poljanah ubil policista. Pariške oblasti so zato vsakemu volišču ponudile možnost dodatnega varovanja.

Izidi vzporednih volitev po 20. uri

Francoske televizije bodo prve ocene izida volitev objavile po zaprtju volišč ob 20. uri. Če bodo rezultati vodilnih kandidatov zelo tesni, ni gotovo, da bosta s tem že znana kandidata, ki se bosta pomerila v drugem krogu. Ob zbiranju rezultatov bodo nato zvečer redno dopolnjevali predvidene izide.

T. K. B., J. R.