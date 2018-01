Dodik na spornem dnevu Republike Srbske v BiH-u: Samostojnost je legitimen cilj

Ustavno sodišče dan republike razglasilo za protiustavnega

9. januar 2018 ob 20:04

Banjaluka - MMC RTV SLO, STA

V entiteti Bosne in Hercegovine Republiki Srbski 9. januarja praznujejo dan republike, ki ga je ustavno sodišče BiH-a sicer razglasilo za protiustavnega. Na praznovanju je predsednik entitete Milorad Dodik izjavil, da je legitimni cilj Republike Srbske čim večja samostojnost.

"Srbski narod ima dve državi, Srbijo in Republiko Srbsko, mi pa želimo eno državo," je Dodik po poročanju Radia Free Europe nagovoril občinstvo na dogodku, predsednik narodne skupščine Republike Srbske Nedeljko Čubrilović pa je poudaril, da proslava ni uperjena proti komur koli.

V pogovoru za banjaluški dnevnik Nezavisne novine se je Dodik zavzel proti državi Bosni in Hercegovini. Srbi se niso nikoli identificirali z BiH-om, je dejal in dodal, da je Republika Srbska lastna država z lastnim ozemljem, narodom in demokratičnimi oblastmi. Bošnjaki in "tujci" naj bi po Dodikovem mnenju poskušali iz BiH-a narediti centralizirano državo, je še dodal in za čas po odhodu iz politike napovedal ustanovitev nevladne organizacije, ki se bo ukvarjala s samostojnostjo Republike Srbske.

Težnje po samostojnosti Republike Srbske in njeno priključitev k Srbiji je v Banjaluki podprl tudi nekdanji srbski predsednik Tomislav Nikolić, ki mu je Dodik podelil odlikovanje Republike Srbske. "Če je pot za združitev vaša samostojnost in neodvisnost, vam od srca želim samostojnosti in neodvisnosti. S te poti ne smete zaviti," je dejal Nikolić.

Poleg njega je odlikovanje Republike Srbske prejel tudi vodja poslanske skupine avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) Johann Gudenus. Iz FPÖ-ja so ob tem sporočili, da ima stranka že vrsto let dobre zasebne in politične stike z Dodikom. Gudenus v Banjaluko sicer ni odpotoval, kljub temu pa je stranka v sporočilu za javnost opozorila, da bo bodoči Gudenusov obisk v znamenju začrtanega programa avstrijske vlade o politiki do Zahodnega Balkana.

Navzoč tudi predsednik Južne Osetije

Srbski predsednik Aleksandar Vučič, ki v Banjaluko ni prišel, je ob dnevu Republike Srbske Dodiku poslal čestitko, v kateri je poudaril, da bo Srbija vedno ob tej srbski entiteti BiH-a ter ji bo nudila "iskreno in nesebično podporo ter negovala gospodarske ter neločljive kulturne in duhovne stike", so pa na praznovanje prišli srbski obrambni minister Aleksandar Vulin, notranji minister Nebojša Stefanović in de facto predsednik separatističnega dela Gruzije Južne Osetije, Anatolij Biblov.

Dan republike je protiustaven

V Republiki Srbski so septembra 2016 izvedli referendum, na katerem so volivci odločili, da 9. januar ostane dan Republike Srbske. Ustavno sodišče BiH-a je pozneje referendum in njegov izid zavrnilo kot protiustavna. Ta datum je namreč za marsikoga v državi sporen, saj gre za dan, ko je leta 1992 del srbskih poslancev v parlamentu takratnega BiH-a sprejel nezakonito odločitev o razglasitvi "republike srbskega naroda v BiH-u", kar je privedlo do vojne na tem območju. Vojna v BiH-u je med letoma 1992 in 1995 zahtevala okoli 100.000 smrtnih žrtev, 2,6 milijona ljudi je bilo razseljenih.

J. R.