Epidemija ebole v DR Kongu se je s podeželja razširila v mesta

Umrlo je 23 ljudi

17. maj 2018 ob 19:05

Kinšasa - MMC RTV SLO, STA

Epidemija ebole se je v Demokratični republiki Kongo s podeželja razširila tudi v mesta, kar je sprožilo bojazni, da bo bolezen težko nadzorovati.

Minister za zdravje Oly Ilunga Kalenga je potrdil, da so primer te bolezni zaznali v mestu Mbandaki z okoli milijon prebivalci okoli 130 kilometrov od območja, kjer so na začetku maja zaznali prve primere ebole. Mbandaki je veliko prometno vozlišče s povezavami proti glavnemu mestu Kinšasa.

Po uradnih podatkih se je z ebolo v DR Kongu od izbruha bolezni domnevno okužilo 44 ljudi, od tega so trije primeri potrjeni. Umrlo je 23 ljudi. Kot je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), so potrjene, verjetne in domnevne primere ebole do zdaj prijavili na treh območjih province Equateur.

Zdravstveno osebje je medtem identificiralo 514 ljudi, ki so bili morda v stiku z boleznijo, skušajo pa izslediti tudi več kot 4.000 stikov z obolelimi.

V državo je v sredo prispela pošiljka več kot 5.000 doz sicer eksperimentalnega cepiva proti eboli, kmalu pa pričakujejo nove pošiljke. Potrjenega cepiva proti tej smrtonosni bolezni še ni, a prototip kanadske farmacevtske družbe Merck se je do zdaj izkazal za dokaj uspešnega.

Visoka stopnja smrtnosti

Ebola je ena izmed hemoragičnih mrzlic, ki je zelo nalezljiva in ima visoko stopnjo smrtnosti, tudi do 60 odstotkov. Povzroča jo ebolavirus, prenaša pa se s stikom s krvjo ali telesnimi tekočinami okuženih živali. Simptomi se običajno pojavijo od dva dni do tri tedne po okužbi z virusom, in sicer vročina, boleče grlo, bolečine v mišicah in glavoboli. Sledijo slabost, bruhanje in driska, skupaj z zmanjšanim delovanjem jeter in ledvic. Takrat se pri nekaterih bolnikih pojavijo tudi zunanje in notranje krvavitve.

Ebola je prvič izbruhnila leta 1976 prav v DR Kongu, ki se je tedaj imenoval Zair, in sicer v dolini reke Ebola, po kateri so poimenovali virus. Od prvega izbruha je državo prizadelo še več večjih izbruhov tega smrtonosnega virusa, nazadnje leta 2014, ko je umrlo 49 ljudi.

B. V.