Erdogan pričakuje, da bodo ZDA odpravile "napako"

Kurdi novembra sprožili ofenzivo na Rako

10. maj 2017 ob 20:51

Carigrad - MMC RTV SLO/STA

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump odobril oborožitev sirskih Kurdov, ki oblegajo prestolnico Islamske države, Rako, se je na potezo ZDA kritično odzvala Turčija.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan namreč kurdske borce v Siriji obtožuje, da so povezani s Kurdsko delavsko stranko znotraj Turčije, ki jo ima Ankara za teroristično organizacijo.

Erdogan bo skrbi osebno predstavil Trumpu

Erdogan je zato pozval ZDA k takojšnjemu umiku odločitve. "Upam, da bodo to napako takoj odpravili," je dejal. Obljubil je, da se bo o tem pogovarjal s Trumpom prihodnji teden. "Osebno bom podrobno predstavil naše skrbi na pogovorih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom 16. maja v Washingtonu," je povedal. O tem se namerava pogovarjati tudi na vrhu zveze Nato v Bruslju konec maja. "Želimo verjeti, da bi naši zavezniki raje stali ob strani nam kot pa terorističnim skupinam," je še dodal. Po njegovem mnenju je, kar koli se zgodi v Siriji in Iraku, tudi del nacionalne varnosti v Turčiji.

Cavusoglu: Orožje za Kurde grožnja Turčiji

"Vsako orožje, ki pride v roke kurdskim milicam, je grožnja za Turčijo," pa je dejal turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu. Po njegovih besedah je kurdska milica YPG, ki je del Sirskih demokratičnih sil (SDF), teroristična organizacija, tako kot v Turčiji prepovedana Kurdska delavska stranka (PKK).

Kurdi: Gre za zgodovinsko odločitev

Sirski Kurdi pa so na drugi strani napovedano ameriško oboroževanje označili za zgodovinsko odločitev. "Naše enote cenijo to zgodovinsko odločitev in sporočajo, da skupaj z mednarodno koalicijo lahko premagamo vse temne sile," je poudaril tiskovni predstavnik YPG-ja Redur Xelil. Dodal je, da bo odločitev dala zagon vsem demokratičnim silam, ki se borijo proti terorizmu.

Pentagon: Kurdske sile edine, ki lahko osvobodijo Rako

Raka je od leta 2014 pod nadzorom Islamske države. Lani novembra so kurdske sile začele operacije za osvoboditev mesta, sicer ob odločnem nasprotovanju Turčije, ki si nikakor ne želi kurdske oborožene enklave blizu svoje meje. Tiskovna predstavnica Pentagona Dana White je sporočila, da se ZDA zavedajo pomislekov Turčije, vendar pa je Whitova dodala, da so kurdske sile edine, ki lahko v bližnji prihodnosti osvobodijo to mesto.

Uporniki iz rok Islamske države iztrgali Rako

Medtem pa so Sirske demokratične sile (SDF) sporočile, da so v sredo zavzele sirsko mesto Tabko in bližnji jez, ki je bil v rokah skrajne skupine Islamska država (IS). SDF je v mesto prvič vstopil 24. aprila. Uporniške sile so takrat zasedle več točk v južnem predelu kraja in so napredovale proti zahodnim obrobjem. Vendar se je IS močno upiral prevzemu nadzora nad mestom, ki je sicer oddaljeno 50 kilometrov od Rake.

A. V.