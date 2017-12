Erdogan prvi turški predsednik po letu 1952, ki prihaja v Atene

Na dnevnem redu begunska kriza in trgovinski odnosi

7. december 2017 ob 07:51

Atene - MMC RTV SLO

Recep Tayyip Erdogan bo prvi turški predsednik v zadnjih 65 letih, ki bo obiskal Grčijo. S sogovorniki se bo pogovarjal o begunski krizi in gospodarskih odnosih.

Erdogan je bil v Atenah sicer že leta 2010, a takrat kot turški premier, tokrat pa v Grčijo prihaja kot prvi turški predsednik po letu 1952. Na dvodnevnem obisku se bo sestal s grškim predsednikom Prokopisom Pavlopoulosom in verjetno tudi s premierjem Aleksisom Ciprasom. Erdogan se sicer po lanskem poskusu državnega udara proti njem v Ankari le redko odpravi na obisk v kakšno evropsko državo, saj je v mednarodni skupnosti ostal precej izoliran. V Atenah ga bo poleg 200 osebnih varnostnikov varovalo še 2.800 grških policistov.

"Pričakujemo zelo konstruktivne pogovore in izboljšanje odnosov s Turčijo," je dejal predstavnik grške vlade Dimitris Tzanakopoulos in napovedal, da bodo v središču pogovorov napetosti v Egejskem morju, begunska kriza ter gospodarski in trgovinski odnosi. Turške oblasti pa so napovedale, da bodo v Atenah sprožile vprašanje osmih turških vojakov, ki so po spodletelem poskusu udara lani s helikopterjem pobegnili v Grčijo, grška sodišča pa jih ne želijo izročiti Ankari z razlago, da jim ne bi bilo zagotovljeno pošteno sojenje, piše Guardian.

Strokovnjaki napovedujejo, da se bo Erdogan v Atenah skušal bolj usmeriti v gospodarska in varnostna vprašanja, primer Cipra, kjer so pogajanja lani poleti zamrla, pa bodo verjetno pustili ob strani. Pogovor bo verjetno tekel o postavitvi nove železniške povezave med Carigradom in Solunom in trajektne linije med Izmirjem in Solunom, saj Turki v zadnjem času v rekordnih številkah dopustujejo v Grčiji.

Prebežniška pot čez Egejsko morje

Sogovorniki bodo po poročanju Deutsche Welleja odprli tudi vprašanje prebežnikov. Atene so zadovoljne s sporazumom med Evropsko unijo in Ankaro, doseženim marca lani, ki predvideva, da Turčija sprejme prebežnike, ki so nezakonito na grško ozemlje vstopili prek Turčije oziroma Egejskega morja. A Ankara je od začetka veljave sprejela le 1.400 takšnih prebežnikov, v zadnjih mesecih pa število prebežnikov spet narašča.

Glede na to, da bo Grčija za Poljsko šele druga država članica Evropske unije, ki jo ob od lani obiskal Erdogan, bodo njegove besede in morebitne kritike Zahoda pozorno spremljali tudi v Bruslju.

A. P. J.