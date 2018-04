Eta se opravičuje za štiri desetletja nasilja: "Prosimo za odpuščanje"

Ustanovljena je bila leta 1959

20. april 2018 ob 14:03

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Baskovska separatistična organizacija Eta se je nekaj dni pred napovedano samorazpustitvijo opravičila svojim žrtvam za vso škodo in bolečino, ki so ju povzročili v svojem več desetletij dolgem boju za neodvisno Baskijo.

"Povzročili smo veliko bolečine in nepopravljive škode. Želimo izraziti spoštovanje umrlim, ranjenim in drugim žrtvam dejavnosti Ete. Iskreno jih obžalujemo. Prosimo za odpuščanje, ker smo ubijali tudi ljudi, ki niso bili neposredno vpleteni v spore," so zapisali v opravičilu, objavljenem v spletni izdaji baskovskega časnika Gara, ki ga običajno uporabljajo za svoje komuniciranje.

Organizacija, ki je pogosto napadla predstavnike španskih oblasti in varnostnih sil, je izrazila obžalovanje za vse žrtve. Naj jim opravičijo, pa so prosili predvsem civilne žrtve. "Vemo, da smo, prisiljeni zaradi vseh vrst oboroženega boja, prizadeli tudi številne državljane, ki niso bili odgovorni. Povzročili smo številne nepopravljive krivice. Te ljudi in njihove družine prosimo za odpuščanje," so poudarili.

Zavezali so se še, da se bodo trudili izogibati ponovitvi podobnega konflikta. So pa poudarili, da niso edini odgovorni za nasilje v Baskiji. "Trpljenje je bilo pred nastankom Ete in se je nadaljevalo po koncu oboroženega boja," so zapisali.

Madrid: Eta je z vseh vidikov poražena

Današnja izjava Ete je po besedah španske vlade posledica moči pravne države. "To ni nič drugega kot posledica pravne države, ki je Eto premagala z orožjem demokracije," so zapisali v Madridu. "Eta bi morala za odpuščanje prositi že veliko prej," so poudarili. Dodali so, da je bila Eta poražena tako politično kot operativno in da ni dosegla nobenega izmed svojih ciljev.

Skupina je bila ustanovljena leta 1959 kot študentsko odporniško gibanje na vrhuncu diktature španskega voditelja Francisca Franca. Pod Francovo diktaturo je bil baskovski jezik prepovedan, njihova kultura zatirana, intelektualci pa zaradi svojega prepričanja zaprti in mučeni, piše BBC.

Leta 2010 je Eta objavila, da ne bo več izvajala napadov, leto dni pozneje pa razglasila konec oboroženega boja. Pred enim letom so razkrili tudi kraje, na katerih so imeli spravljeno orožje, in dodali, da so se v celoti razorožili. V akcijah organizacije je bilo ubitih najmanj 829 ljudi. Uradno naj bi se Eta po navedbah več virov razpustila 5. ali 6. maja.

A. P. J.