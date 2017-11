Baski z množičnim shodom v podporo Kataloniji

Proti uveljavljanju 155. člena ustave

5. november 2017 ob 17:12

Bilbao - MMC RTV SLO

V španski avtonomni pokrajini Baskija na severu države se je v prestolnici Bilbao na ulicah zbralo več kot 40.000 ljudi, ki so izrazili nezadovoljstvo s španskim uveljavljanjem 155. člena ustave in prevzemanjem oblasti v Kataloniji.

"Glede na trenutno situacijo je nujno, da Baski zavzamemo ulice, kot to počnemo zdaj, in zgradimo ljudski demokratičen zid, ki nam bo omogočil spopadanje s položajem," je dejal Arnaldo Otegi, vodja baskovske separatistične stranke EH Bildu ter nekdanji zapornik in član separatistične organizacije Eta, poroča Deutsche-Welle.

V luči dogajanja v Kataloniji se je v soboto dežju navkljub po pisanju lokalnega časopisa Naiz v mestu z 345.000 prebivalci na ulicah zbralo kar 44.000 ljudi. Shod so sklicale stranke, ki podpirajo neodvisnost, med njimi tudi lokalna veja skrajno levičarske stranke Podemos ter nekateri sindikati. Baskovska nacionalistična stranka, ki vlada v regiji, shoda ni želela uradno podpreti. Organizatorji so sporočili, da so jezni na špansko vlado ter na način, s katerim je prevzela nadzor nad Katalonijo.

Nekateri protestniki so nosili napise "Ne 155. členu. Demokracija in pravica do odločbe". Tako so opozorili na uporabo 155. člena španske ustave, ki ga je Madrid uveljavil pred tednom dni, s čimer je ukinil katalonsko regionalno avtonomijo, kar po mnenju udeležencev shoda ni demokratično.

Eta se je letos dokončno razorožila

Tudi v Baskiji, tako kot v Kataloniji, so že desetletja prisotne avtonomistične težnje. Separatistična organizacija Eta, ki je leta 1959 nastala kot odgovor na zatiranje generala Francisca Franca, je v boju za neodvisnost Baskije ubila okoli 800 ljudi, zaradi česar jo tako ZDA kot Evropska unija uvrščata med teroristične organizacije. Skupina se je letos sicer dokončno in uradno razorožila. Po desetletjih prelivanja krvi so Baski dobili precejšnjo fiskalno avtonomijo iz strani Madrida, ki je v pokrajini umirila separatistične težnje.

J. R.