Na Hrvaškem protesti proti pravici žensk do splava

Protiprotestniki: Čakamo vas v 21. stoletju

19. maj 2018 ob 16:41

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

V Zagrebu, Splitu in na Reki so potekali protesti proti pravici žensk do splava pod naslovom Hoja za življenje. Na Reki so pripravili tudi protidemonstracije pod naslovom Hoja za svobodo.

Kot navaja hrvaški portal index.hr, se je na zagrebškem Trgu bana Jelačića okoli poldneva zbralo okoli 10.000 nasprotnikov splava, ki so se združili pod sloganom "Vse človekove pravice se začnejo s spočetjem". Na protestu so pozvali vlado k zagotovitvi dostojnega življenja, tako da se ženske zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne bodo odločale za splav.

To je kot razlog za splav po navedbah glavne koordinatorke protesta Hajdi Begović navedlo 75 odstotkov žensk na Hrvaškem, ki so se odločile za umetno prekinitev nosečnosti. Pozvali so tudi k zaščiti žensk, ki imajo zaradi odločitve za materinstvo težave na delovnem mestu, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Policija prijela zagovornice pravic žensk

Na začetku zborovanja proti pravicam žensk se je sedem aktivistk usedlo na tla in tako hotelo preprečiti nadaljevanje poti protestnikom, a jih je policija obkolila in odpeljala v policijskem kombiju.

Tudi na Reki je policija prijela 15 deklet, ki so se postavile na pot nasprotnikom pravici žensk do splava. Na Reki so sicer ob Hoji za življenje s ciljem ohranitve obstoječih človekovih pravic pripravili protest tudi podporniki pravice do splava pod naslovom Hoja za svobodo.

Na tem shodu se je zbralo več tisoč ljudi, ki so okoli 1.500 udeležencem protesta Hoja za življenje vzklikali "Čakamo vas v 21. stoletju", "Radi imamo mesto, ki misli", "Stop femicidu", poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Policijsko prijetje dekleta, ki nasprotuje odvzemu pravice do splava:

U Rijeci se dogodio manji incident kada je 15-ak aktivista iz povorke #hodzaslobodu prepriječio put sudionicima povorke #hodzazivot. Policija je odmah reagirala i privela prosvjednike. https://t.co/UZv1919T83 pic.twitter.com/aPya4KN5Yf — HRT4 (@HRT4Studio4) 19 May 2018

B. V.