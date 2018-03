Ciper: Kljub Pravoslavni cerkvi omilitev zakonodaje glede splava

Razprava je potekala več let

31. marec 2018 ob 11:33

Nikozija - MMC RTV SLO, STA

Ciprski parlament je v petek potrdil spremembo kazenskega zakonika, po kateri splav v določenem obdobju nosečnosti ni več kaznivo dejanje. Spremembe bodo uvedene kljub nasprotovanju Pravoslavne cerkve.

Ženske imajo po novem tako možnost prekiniti nosečnost v prvih 12 tednih, v primeru posilstva ali incesta pa do 19 tednov nosečnosti.

Spremembo so poslanci in poslanke sprejeli s 33 glasovi za in osmimi proti, pet pa se jih je vzdržalo. O predlogu so razpravljali več let, saj mu je močno nasprotovala na otoku zelo vplivna Pravoslavna cerkev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah nekaterih poslancev gre za prvi korak k popolni odpravi prepovedi splava, ki naj bi se je lotili že v kratkem. Pri tem naj bi vztrajali pri obveznem posvetovanju pred posegom, izobraževanju v šolah na temo spolnosti in krepitvi preventivnih dejavnosti.

Mogoč je bil pregon zdravnikov in žensk

Doslej je bil splav na Cipru dovoljen le v izjemnih okoliščinah, recimo ko dva zdravnika potrdita, da bi nosečnost lahko poslabšala fizično ali duševno zdravje ženske. Zakonodaja se je redko izvajala, a teoretično je še vedno omogočala kazenski pregon zdravnikov in žensk, ki so se tega lotili.

Konec lanskega leta sta veliko razburjenja v ciprski javnosti povzročili aretaciji ženske, ki je splavila, in zdravnika, ki je opravil poseg, potem ko je njen partner razgrajal v tej zasebni kliniki.

Konservativna poslanka Stela Kiriakidu, ki je vodila prizadevanja za omenjeno zakonodajno spremembo, je pred glasovanjem v parlamentu ponovila prepričanje, da prepoved ne zmanjšuje števila splavov, temveč so zaradi nje le bolj tvegani in nevarni. Ker ni zakonske možnosti, se ženske odločajo za nezakonite posege v tajnosti, kar ogroža njihova življenja, je pojasnila.

B. V.