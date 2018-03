Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 12 glasov Ocenite to novico! V prestolnici Varšavi se je zbralo več deset tisoč protestnikov. Foto: Reuters "Moje telo, moja izbira." Foto: Reuters Sorodne novice Pred poljskimi poslanci spet predlog zaostritve zakona o splavu Dodaj v

Množični protesti proti dodatni zaostritvi prepovedi splava na Poljskem

Zakon prepoveduje splav v primeru resnih nepravilnosti v razvoju ali poškodb zarodka

23. marec 2018 ob 22:34

Varšava - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Na poljskih ulicah več tisoč v temna oblačila oblečenih ljudi nasprotuje predlogu zakona, ki bi še dodatno zaostril prepoved splava v državi, kjer že zdaj velja ena najstrožjih zakonodaj v Evropi.

Trenutne okoliščine, v katerih lahko ženska na Poljskem prekine nosečnost, so ogrožanje materinega zdravja, posilstvo ali incest ter resne in nepopravljive nepravilnosti v razvoju zarodka. Protestniki nasprotujejo uveljavitvi zakonodaje, po kateri bi bila prekinitev nosečnosti mogoča le še v primeru ogrožanja materinega zdravja in posilstva ali incesta.

Prekinitve nosečnosti iz tretjega razloga, torej kadar pregledi pokažejo resne in nepopravljive poškodbe ploda, zdaj predstavljajo 90 odstotkov vseh prekinitev nosečnosti na Poljskem.

Zakon je januarja že odobril spodnji dom parlamenta, v ponedeljek pa še parlamentarni odbor. Zakon mora še na glasovanje v parlament, kjer imajo konservativci prav tako odločno večino.

V Varšavi so protestnice in protestniki visoko v zrak dvignili velike rdeče dlani iz kartona z napisom "Stop", drugi nosijo napise "vaše kapele, naše maternice" in "želimo imeti izbiro, ne teroriziranja".

Iz mestne hiše so sporočili, da se v prestolnici protesta udeležuje 55.000 ljudi. Provladna državna televizija TVP je medtem ocenila, da se jih je zbralo več tisoč, po podatkih policije pa naj bi bilo protestnikov 20.000.

Protesti pred parlamentom in nadškofijo

Protestniki so se zbrali najprej pred parlamentom, nato pa so se sprehodili po mestu do sedeža vladajoče desne stranke Zakon in pravičnost (PiS), ki se ob podpori Katoliške cerkve zavzema za uveljavitev zakona. Drugi so protestni pohod začeli pred sedežem varšavske nadškofije in se na poti do sedeža PiS-a, ki so ga varovali policisti, ustavljali pred cerkvami.

Proteste so pripravili tudi v drugih mestih po državi, med drugim v Gdansku, Krakovu, Poznanju, Szczecinu in Vroclavu.

Svet Evrope opozarja Poljsko

Predtem je danes komisar Sveta Evrope za človekove pravice Nils Muižnieks opozoril Poljsko, da je omenjeni predlog zakona v nasprotju z zavezami države glede človekovih pravic. Poljski parlament je pozval, da zavrne tako ta predlog zakona kot tudi druge, ki dodatno omejujejo dostop žensk do njihovih reproduktivnih in spolnih pravic.

