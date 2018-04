Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 18 glasov Ocenite to novico! Popoldne bo v Berlinu potekal shod 'Berlin nosi kipo'. Kipa ali jarmulka je značilno judovsko versko pokrivalo za moške. Foto: Reuters Sorodne novice Nemci ogorčeni zaradi nagrade za "antisemitistična raperja" Dodaj v

Vodja Judov v Nemčiji po napadih svetuje: Ne nosite kipe v velikih mestih

Muslimanska skupnost napade obsodila

25. april 2018 ob 12:15

Berlin - MMC RTV SLO

Vodja nemške judovske skupnosti je po več antisemitskih napadih v zadnjem času Judom svetoval, naj se izogibajo nošenju tradicionalne judovske kapice kipe.

Josef Schuster, vodja osrednjega judovskega sveta v Nemčiji, je opozoril, naj bodo Judje predvsem v velikih mestih previdni. "Kljubovalno kazanje svojega pravega jaza je načeloma pravi način boja proti antisemitizmu. A vseeno bi svetoval, da v velikih nemških mestih ne nosite kipe." Obenem je opozoril: "Če se Nemci ne bodo jasno postavili proti antisemitizmu, je naša demokracija lahko ogrožena. Ne gre le za antisemitizem, dogajanje gre z roko v roki z rasizmom in ksenofobijo. Pri tem pa je jasno treba postaviti znak stop," je dejal po poročanju BBC-ja.

V zadnjih tednih so iz Nemčije poročali o več antisemitskih napadih, za katerimi so stali muslimani. Nazadnje so v Berlinu napadli moškega z judovskim pokrivalom. Napadalec je med tem vzklikal "Jahudi", kar je arabska beseda za Juda.

Merkel: Spoznavamo novo obliko antisemitizma

Judovske organizacije v Nemčiji so sprožile alarm in opozorile na pojav antisemitskih žaljivk in groženj tudi v šolah. Oglasila se je tudi nemška kanclerka Angela Merkel in priznala, da se država s prihodom prebežnikov z Bližnjega vzhoda in iz drugih arabskih držav srečuje tudi z novo obliko antisemitizma. Kot žalostno je označila dejstvo, da judovski vrtci, šole in sinagoge še vedno potrebujejo stalno policijsko varstvo. Ob tem je napovedala, da bo letos obiskala Izrael; namen dvostranskega srečanja naj bi bili pogovori o zastalih mirovnih pogovorih s Palestinci.

Napade je obsodil tudi nemški osrednji muslimanski svet: "Antisemitizem, rasizem in sovraštvo so v islamu veliki grehi, zato tega ne toleriramo," je dejal Aiman Mazyek.

Popoldne bo v Berlinu potekal tudi solidarnosti shod v podporo Judom z naslovom "Berlin nosi kipo".

Število judovskega prebivalstva v Nemčiji se je po padcu Berlinskega zidu leta 1989 hitro večalo. Pred tem obdobjem je v Nemčiji živelo 30.000 Judov, nato pa je število naraslo na več kot 200.000.

