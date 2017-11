Evropski parlament dvomi o neodvisnosti policije in sodstva na Malti

Povod t. i. rajski dokumenti in umor preiskovalne novinarke

10. november 2017 ob 20:35

Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters

Evroposlanci so v osnutku resolucije izrazili zaskrbljenost zaradi pranja denarja na Malti, kar so razkrili t. i. rajski dokumenti, ter po umoru novinarke Daphne Caruana Galizia podvomili o neodvisnosti malteške policije in sodstva.

"Obžalujemo, da je razvoj dogodkov na Malti v zadnjih letih pripeljal do resnih pomislekov glede vladavine prava, demokracije in osnovnih pravic, vključujoč svobodo medijev in neodvisnost policije ter sodstva," so zapisali v Evropskem parlamentu.

"Menimo, da obstajajo resna vprašanja glede medijske svobode in pomanjkanja spoštovanja vladavine prava," je dejal tiskovni predstavnik EP-ja Daniel Koster in dodal, da ima Evropski parlament dvome tudi glede delovanja Evropske komisije pri spopadanju s položajem na Malti. Največja poslanska skupina, konservativna Evropska ljudska stranka (EPP), je Evropsko komisijo pozvala, naj okrepi svoje opazovanje in nadzorovanje Malte.

Vlada imenuje vodjo policije in državnega tožilca

Neodvisnost malteškega sodstva je pod vprašajem tudi zato, ker vlada imenuje tako vodjo policije, vodjo agencije proti pranju denarja in državnega tožilca, v osnutku resolucije ugotavljajo evroposlanci. S konservativci se strinjajo tudi liberalci, levičarji in skupine zelenih v parlamentu, zato je pričakovati, da bodo poslanci prihodnji teden izglasovali izdajo resolucije o malteški vladavini prava, po kateri bo Evropska komisija morala okrepiti svoje delovanje na tem področju.



Sporno delovanje posojilnice

Prve izsledke malteške agencije proti pranju denarja je na svojem blogu razkrila prav umorjena novinarka Caruana Galizia. V njih so se pojavile nejasnosti glede poslovanja malteške posojilnice Pilatus Bank, ki naj ne bi prijavila sumljivih posojil, kot predvideva zakon. Evroposlanci so v osnutku Malto pozvali k preiskavi banke.

Parlamentarni odbor za pranje denarja je prav tako ugotovil, da so malteške institucije za preprečevanje finančnih zločinov "izredno politizirane". "Število obsodb v povezavi s pranjem denarja je izjemno nizko," še ugotavljajo v osnutku resolucije.

Evropska komisija ne vidi razlogov za sum

Predstavnik Evropske komisije je za Reuters dejal, da ne vidijo razlogov za sum o sistematičnih kršitvah v povezavi s pranjem denarja na Malti.

Galizia, ki je v svojem novinarskem delu razkrivala primere korupcije in premierja Josepha Muscata obtoževala nepravilnosti, je umrla 16. oktobra po eksploziji bombe, podtaknjene v njenem avtomobilu. Preiskava umora še poteka.

J. R.