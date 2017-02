Federico Mogherini opogumila konstruktivna prizadevanja Beograda in Prištine

Nov krog pogovorov med Beogradom in Prištino

2. februar 2017 ob 09:01

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Dialog Beograda in Prištine je pomemben za regijo in Evropsko unijo, je po novem krogu pogovorov v Bruslju v sredo pozno zvečer poudarila visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini.

Kot je dodala, je opogumljena zaradi konstruktivnih prizadevanj obeh strani. Po sestanku najvišjih predstavnikov Beograda in Prištine, ki sta se ga udeležila premierja Srbije in Kosova Aleksandar Vučić in Isa Mustafa ter predsednika držav Tomislav Nikolić in Hashim Thaci, je Federica Mogherini sporočila, da bodo "prizadevanja in politična volja pomembno prispevali k zmanjšanju napetosti med državama in da bodo v tem duhu nadaljevali z delom", poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, ki navaja srbske medije.

"Dialog je zelo pomemben proces za Srbijo in Kosovo, pa tudi za regijo in EU. Napredek pri normalizaciji odnosov je ključen za ohranitev miru in napredovanja na poti v EU. To je ključno za Evropo in regionalno stabilnost," je sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja.

Zavezanost skupnemu delu in dialogu

Pred skupnimi pogovori se je Federica Mogherini v sredo zvečer najprej ločeno sestala z obema delegacijama. Dodala je, da so vsi udeleženci sestanka ponovili polno zavezanost skupnemu delu z dialogom. Najvišjim predstavnikom Beograda in Prištine se je zahvalila za odprto in plodno razpravo, ki je pomenila nadaljevanje dialoga iz 24. januarja.

V nasprotju s prejšnjimi srečanji po sestanku v sredo pozno zvečer sicer nihče od udeležencev ni dal izjav medijem.

Srbija za oblikovanje skupnosti srbskih občin

Thaci in Vučić sta pred pogovori izrazila pričakovanje, da bodo prinesli umiritev napetosti. Nikolić pa je za TV Srbijo dejal, da bo Beograd vztrajal pri oblikovanju skupnosti srbskih občin v skladu s sporazumom o normalizaciji odnosov med Srbijo in Kosovom iz leta 2013.

Priština medtem vztraja, da ta skupnost ne bi smela imeti izvršnih pooblastil, od Beograda pa pričakuje, da bo na koncu pogajalskega procesa priznal Kosovo kot samostojno državo, kar Srbija odločno zavrača.

Odnosi med Srbijo in Kosovom so se spet zaostrili, potem ko je Srbija sredi januarja prvič po 18 letih iz Beograda napotila vlak proti Kosovski Mitrovici na severu Kosova, kjer živi večina kosovskih Srbov. Vlak je bil odet v srbske nacionalne barve in polepljen z napisom Kosovo je Srbija v 21 jezikih ter poln srbske nacionalne in verske ikonografije. Kosovske oblasti so zaradi vlaka na mejo s Srbijo poslale posebne enote z oklepniki, zaradi česar je srbska stran vlak ustavila v Raški, tik pred mejo s Kosovom, in ga vrnila v Beograd.

B. V.