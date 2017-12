Filipinski predsednik po novem podpira istospolne poroke

LGBT-skupnost je povabil, naj imenuje svojega predstavnika v vlado

Filipinski predsednik Rodrigo Duterte je spremenil svoje stališče do istospolnih porok: potem ko je bil do zdaj znan po ostrem nasprotovanju, jih zdaj podpira.

Ne le, da je izrazil podporo istospolnim porokam, na srečanju skupnosti LGBT v rodnem Davau je obljubil tudi, da bo zaščitil pravice istospolnih in jih povabil, naj imenujejo svojega predstavnika, ki bo delal v njegovi vladi. "Dejal sem, da podpiram istospolne poroke, če je tak trend modernih časov. Če bo to pripomoglo k vaši sreči, to podpiram," je dejal Duterte.

V preteklosti so filipinski mediji navajali njegove besede, da nasprotuje istospolnim porokam in da je na Filipinih zakon samo zveza med moškim in žensko. Filipinski predsednik je v preteklosti zahodnim državam večkrat očital, da ni prav, da dopuščajo istospolne poroke, hkrati pa ga ostro kritizirajo zaradi njegove brutalne vojne proti mamilom. Številne države, med njimi večina v zahodni Evropi in obeh Amerikah, so že prižgale zeleno luč istospolnim porokam.

Katoliški škofje so nasprotovanje spremembi odnosa oblasti do istospolnih porok izrazili že, ko je Dutertejev glavni zaveznik v kongresu na začetku letošnjega leta napovedal podporo istospolnim porokam.

Po novem tudi predstavnik v vladi

"Zakaj vsiljevati moralnost, ki več ne deluje in je že skoraj zunaj mode," je dejal predsednik, pri čemer naj bi imel v mislih močno razširjeno prepričanje, da je treba o istospolno usmerjenih molčati. Ob tem je LGBT-skupnost zaprosil, naj imenujejo predstavnika, ki bi ga lahko imenoval na položaj v svoji vladi, pri tem pa je dejal, da "potrebuje najpametnejše ljudi", ki bodo nadomestili tiste, ki jih je pred kratkim zaradi obtožb o korupciji odpustil. "Imenujte nekoga, ki je odkrit in marljiv. Čas imate do drugega tedna v januarju," je še dejal.

