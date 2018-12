Foto: Protesti v Beogradu proti "avtokratski vladavini Vučića"

Drugi protest v enem tednu

16. december 2018 ob 11:27

Beograd - MMC RTV SLO

Ulice Beograda so v soboto preplavili protestniki, ki nasprotujejo predsedniku Aleksandru Vučiću, saj da vodi avtokratsko vladanje in uvaja popoln nadzor nad mediji. Protesti so potekali na pobudo opozicije.

Med protestniki so bili številni opozicijski voditelji, tudi nekdanji zunanji minister Vuk Jeremić in beograjski župan Dragan Đilas. Protestniki so si pomagali s piščalkami in rogovi, ki so tudi simbol protesta proti nekdanjemu srbskemu vodji Slobodanu Miloševiću.

Opozicija in del civilne družbe Vučića, evropsko usmerjenega nacionalista, obtožuje avtokratskega vladanja in popolnega nadzora nad mediji, ki da jih uporablja za kampanjo proti nasprotnikom. To je že drugi protest v enem tednu, potem ko je lani spomladi na tisoče mladih več tednov protestiralo proti Vučićevi predsedniški zmagi.

Vučić zavrača očitke

Tudi tokratni protesti so potekali na pobudo opozicije, potem ko je skupina moških 23. novembra v Kruševcu fizično napadla enega od ustanoviteljev opozicijske Zveze za Srbijo Borka Stefanovića. Storilce so sicer kmalu prijeli, a vodje opozicije trdijo, da je bila v napad vpletena Vučićeva vladajoča Srbska napredna stranka, kar ta zanika.

Po protestu prejšnji teden je Vučić zavrnil očitke opozicije na račun svobode medijev in zahteve za predčasne volitve, "pa tudi če bi bilo na ulicah pet milijonov ljudi". Tudi Evropski parlament je sicer v zadnjem poročilu spodbudil srbske oblasti, naj izboljšajo razmere glede svobode izražanja in medijev.

Domnevni nadzor medijev

Kot smo poročali pred dnevi, naj bi Vučićeva vladajoča Srbska napredna stranka (SNS) utrjevala svojo moč nad mediji. Grško medijsko podjetje Antenna Group je namreč dva televizijska programa, O2 in Prva, prodalo srbskemu podjetju Kopernikus, ki je v lasti brata funkcionarja SNS-a Srđana Milovanovića.

K. Št.