Foto: Protestniki v Skopju vdrli v parlament

Množični protesti ob imenovanju Talata Džaferija za predsednika parlamenta

27. april 2017 ob 20:41,

zadnji poseg: 27. april 2017 ob 22:03

Skopje - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Makedonski parlament je po večmesečni politični krizi za novega predsednika parlamenta imenoval Talata Džaferija, zaradi česar so protestniki vdrli v stavbo parlamenta. Poškodovanih je bilo več ljudi.

Predsedujoči poslanec parlamenta Trajko Veljanovski je sprva prekinil sejo, ki na dnevnem redu sploh ni imela glasovanja o novem predsedniku parlamenta. Vodenje seje je nato prevzel najstarejši poslanec, ki je volitve dal na dnevni red. Poslanci socialdemokratov Zorana Zaeva in albanske manjšine pa so nato izvolili Albanca Talata Džaferija iz Demokratične unije za integracijo (DUI). V stranki VMRO-DPMNE pod vodstvom Nikole Gruevskega so to označili za puč.

Nato so njihovi podporniki vdrli v zgradbo parlamenta, vendar pa so jim varnostne službe preprečile vstop v glavno dvorano. V pretepu med protestniki, podporniki stranke VMRO-DPMNE in podporniki Zaeva je bilo poškodovanih več ljudi, najmanj osem pa so jih morali prepeljati v bolnišnico, je poročala makedonska televizija Telma. Med drugim sta bila poškodovana tudi Zaev in vodja Zavezništva za Albance Zijadin Sela, ki je dobil hujše poškodbe. Po poročanju Al Džazire se v bolnišnici bojuje za preživetje.

Zamaskirani protestniki nekaj poslancev in novinarjev v parlamentu držijo za talce, je za poročila TV Slovenija poročal dopisnik Boštjan Anžin.

Nejasnosti glede vladnega mandata

Po decembrskih predčasnih parlamentarnih volitvah je makedonski predsednik Gjorgje Ivanov mandat za sestavo vlade sprva dal vodji konservativne stranke VMRO-DPMNE in nekdanjemu premierju Nikoli Gruevskemu, a mu vlade ni uspelo sestaviti, zato je predsedniku vrnil mandat. Ta naj bi tako pripadel predsedniku drugouvrščenih makedonskih socialdemokratov (SDSM) Zoranu Zaevu, a mu je predsednik Ivanov mandat že dvakrat odrekel, tudi po tistem, ko mu je Zaev predložil zahtevane podpise o večinski podpori v parlamentu. Pridobil je podpise 67 izmed 120 poslancev.

Medtem je predsedniku Ivanovu komisar za sosedsko politiko in širitev Evropske unije Johannes Hahn sporočil, da mora Zaevu oziroma njegovi koaliciji s tremi strankami Albancev omogočiti, da poskuša sestaviti vlado.

J. R.