Foto: V Franciji zadnji dan žolčne predsedniške kampanje

Macron vložil tožbo zaradi širjenja lažnih novic

5. maj 2017 ob 10:28

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Francoska predsedniška kandidata, skrajno desna Marine Le Pen in sredinski Emmanuel Macron, bosta še zadnjič nagovorila svoje podpornike, preden začne veljati volilni molk pred nedeljskimi volitvami.

Kampanja je bila do zdaj precej napeta, kandidata pa predstavljata izbiro med dvema nasprotujočima si vizijama Francije in sveta.

Kandidata imata za danes načrtovanih predvsem več intervjujev. Na svojem zadnjem shodu v četrtek v vasi Ennemain na severu Francije je Le Penova dejala podpornikom, da jim bo vrnila ključe Elizejske palače. Macron pa je v Albiju na jugozahodu Francije volivcem zagotovil, da se bo držal svojih obljub o spremembah do konca.

Nekdanjega gospodarskega ministra je sicer kritizirala skupina sindikalistov, ki so zahtevali razveljavitev spornih francoskih reform trga dela iz lanskega leta.

Sredinski kandidat je bil nedavno tarča lažnih novic, da ima odprt bančni račun na Bahamih, zaradi česar je v četrtek vložil tožbo proti neznanemu storilcu zaradi "širjenja lažnih novic". Le Penova je lažno novico o računih na Bahamih izrabila tudi na televizijskem soočenju v sredo, ki ga je gledalo približno 16,5 milijona ljudi.

Iz Macronovega tabora so medtem sporočili, da so lažno novico širili računi na Twitterju, ki so blizu Kremlju, in podporniki ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

O vdorih poročajo tudi iz Nacionalne fronte

O vdorih v spletne strani so poročali tudi iz Nacionalne fronte, saj naj bi skrajno levi heker večkrat skušal vdreti v spletno stran Le Penove. Storilca so aretirali že pretekli teden.

Po zadnjih javnomnenjskih raziskavah bi Macrona podprlo okoli 60 odstotkov volivcev, Le Penovo pa 40 odstotkov, a navdušenja nad Macronom, ki bi z 39 leti postal najmlajši francoski predsednik, ni čutiti. Francoski volivci so sicer po ugotovitvah raziskave inštituta Bertelsmann med najbolj polariziranimi v Evropski uniji - kar ena petina se jih opisuje za skrajne (leve ali desne), le tretjina pa za "sredinske". Na evropski ravni je teh 62 odstotkov.

V Franciji je v porastu skrajna desnica, ki ima precej več podpore od evropskega povprečja. Kar 14 odstotkov Francozov se ima za skrajno desne, v EU-ju pa štirje odstotki. 19 odstotkov Francozov je bolj nagnjenih k desnemu političnemu krilu, 25 odstotkov se jih ima za levičarje, šest odstotkov pa za skrajne levičarje.

Anketa je tudi pokazala neobičajno visoko raven nezadovoljstva s smerjo, v katero gre država, kar pomeni, da bo imel novi predsednik pred seboj kar velik izziv.

K. S.