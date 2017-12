FSB aretiral domnevnega napadalca iz Sankt Peterburga

Odgovornost za napad prevzela t. i. Islamska država

30. december 2017 ob 18:09,

zadnji poseg: 30. december 2017 ob 19:14

Sankt Peterburg - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Ruska obveščevalna služba FSB je aretirala moškega, ki naj bi načrtoval in izvedel bombni napad v supermarketu v Sankt Peterburgu. Moškega so zaslišali, njegove identitete pa niso razkrili.

"Organizator in storilec, ki je 27. decembra sprožil improvizirano eksplozivno napravo v supermarketu v Sankt Peterburgu, je bil aretiran v posebni operaciji FSB-ja," so po navedbah ruske tiskovne agencije Interfax sporočili iz obveščevalne službe.

Vir blizu preiskave je Interfaxu povedal, da naj bi šlo za prebivalca Sankt Peterburga s skrajnimi nacionalističnimi nazori ter da naj bi osumljenec imel težave z duševnim zdravjem in je pod psihiatričnim opazovanjem, poroča RT.

Eksplozija je odjeknila v sredo popoldne v supermarketu Perekriostok sredi nakupovalne mrzlice pred praznovanjem novega leta in pravoslavnega božiča, ki ga Rusi praznujejo 7. januarja. Doma izdelano eksplozivno napravo so skrajneži namestili v eno od garderobnih omaric ob vhodu.

IS prevzel odgovornost

Odgovornost za napad, v katerem je bilo ranjenih 13 ljudi, je v petek prevzela samooklicana Islamska država (IS). Kot so sporočili prek svoje propagandne agencije Amak, je bombo sprožil eden od "vojakov kalifata".

Rusija je ena od osrednjih tarč IS-a, odkar se je Putin septembra 2015 odločil za vojaško posredovanje v Siriji. V misiji podpore sirskemu predsedniku Bašarju al Asadu je sodelovalo okoli 48.000 ruskih vojakov.

