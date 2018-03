Grčija in Makedonija sta si izmenjali predloge za rešitev spora glede imena

Grški zunanji minister prihaja v četrtek na pogovore v Skopje

20. marec 2018 ob 21:27

zadnji poseg: 20. marec 2018 ob 21:31

Atene/Skopje - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki grških in makedonskih oblasti so si posredovali pisne predloge rešitve spora glede makedonskega imena. V Atenah naj bi bili najbolj naklonjeni imenoma Republika Nova Makedonija in Republika Zgornja Makedonija.

Kot predlogi za prihodnje ime Makedonije so imena, ki jih je na začetku leta predlagal posrednik Združenih narodov v pogajanjih Matthew Nimetz - Republika Nova Makedonija, Republika Severna Makedonija, Republika Zgornja Makedonija, Republika Vardarska Makedonija in Republika Makedonija (Skopje).

Atene so že pred dnevi posredovale svoje predloge rešitve, je sporočil grški zunanji minister Nikos Kocjas. Dokument, ki po poročanju grških medijev obsega 20 strani in 55 členov, pokriva vse odprte teme, tudi glede nadaljnjega sodelovanja, povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Po poročanju grškega časopisa To Vima Atene dajejo prednost imenoma Republika Nova Makedonija in Republika Zgornja Makedonija.

Makedonski zunanji minister Nikola Dimitrov je na novinarski konferenci potrdil, da je tudi Skopje danes Atenam predalo svoj predlog rešitve. Kot je dodal, so med grškim in makedonskim predlogom razlike, podrobnosti pa ni razkril. O obeh predlogih bo pogovor v Skopju potekal v četrtek, ko bo tam na obisku grški zunanji minister Kocjas.

Kot je ločeno poudaril makedonski premier Zoran Zaev, gre sicer pri obeh predlogih zgolj za pomoč pri pogajalskem procesu. Ključnega pomena je predlog dogovora, ki naj bi ga predstavil Nimetz, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.

Zaradi spora, ki se vleče že vse od razpada nekdanje Jugoslavije leta 1991, Grčija zavira nadaljnje približevanje Makedonije Evropski uniji in Natu, članica Združenih narodov pa je lahko postala le pod imenom Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (FYROM).

