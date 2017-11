Hariri priletel v Pariz in ovrgel navedbe, da je ujetnik Savdske Arabije

Macron povabil Haririja v Francijo

18. november 2017 ob 09:14

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Libanonski premier v odstopu Saad Hariri je iz Savdske Arabije prispel v Pariz. To je njegova prva pot v tujino, odkar je iz Riada pred dvema tednoma presenetljivo sporočil svoj odstop in vzbudil domneve, da ga v Riadu zadržujejo proti njegovi volji.

Vir blizu Haririju je potrdil, da je prispel v Pariz, libanonska televizija pa je v živo prenašala njegov prihod z ženo v njuno pariško rezidenco. Hariri je ob prihodu v rezidenco govoril po telefonu, medtem ko so varnostniki novinarje držali na varni razdalji.

V Parizu je prišel na vabilo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki želi pomagati pri rešitvi politične krize v Libanonu. Hariri naj bi se z ženo Laro z Macronom sešel opoldne.

Odkar je Hariri 4. novembra sporočil odstop, v javnosti krožijo različne govorice o njegovi usodi, predvsem o njegovi svobodi gibanja. Med drugim so se pojavile navedbe, da je v Savdski Arabiji ujetnik tamkajšnjega režima, a jih je zavrnil.

Bo preklical odstop?

Pred dnevi je Hariri tudi napovedal, da se bo vrnil v Libanon. Ni izključil niti možnosti, da bi preklical odstop. A to bi storil le, če se bosta Iran in šiitsko gibanje Hezbolah nehala vmešavati v regionalne konflikte, je pojasnil.

Iz urada francoskega predsednika so v sredo sporočili, da je Hariri skupaj z družino povabljen v Francijo "za nekaj dni". Pojasnili so, da to ne pomeni, da bo ostal v Franciji v izgnanstvu. Macron je poudaril, da bi morali Haririju omogočiti, da se vrne v domovino in tam potrdi ali prekliče svoj odstop.

47-letni Hariri, ki uživa podporo Riada in ima tudi savdsko državljanstvo, je nepričakovano odstopil po manj kot letu dni na položaju. Kot razlog je navedel pritisk Irana na Libanon, tudi prek šiitskega gibanja Hezbolah, in grožnje s smrtjo.

K. S.