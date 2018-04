Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Proti konvenciji proti nasilju nad ženskami je glasovalo 30 poslancev. Foto: Reuters Sorodne novice V Zagrebu množični protest proti konvenciji o nasilju nad ženskami Dodaj v

Hrvaški parlament ratificiral carigrajsko konvencijo

Vlada: Ne bo "ideologije spola"

13. april 2018 ob 14:21

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Dan po množičnem protestu v Splitu proti ratifikaciji konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami, znani kot carigrajska konvencija, je hrvaški parlament ratifikacijo potrdil.

Za je glasovalo 110 poslancev in poslank, 30 pa jih je bilo proti. Zagovorniki konvencije poudarjajo, da bo ratifikacija dokumenta omogočila standardizacijo postopkov pri preprečevanju in zaščiti žensk pred nasiljem in izboljšala obstoječi sistem boja proti nasilju nad ženskami in v družini, ki so ga označili kot slabega.

Tudi vlada pravi, da se bodo okrepili pravni, institucionalni in finančni okvir za boj proti nasilju nad ženskami in družinskemu nasilju. Hrvaški portal index.hr poroča, da je bilo med letoma 2013 in 2017 na Hrvaškem ubitih 195 ljudi, od tega 91 žensk.

Hkrati z zakonom o ratifikaciji konvencije je sabor sprejel t. i. interpretativno izjavo, v kateri piše, da je namen konvencije zaščita žensk pred vsemi oblikami nasilja in da njeni členi ne vsebujejo obveze vnašanja "ideologije spola" v hrvaški pravni in izobraževalni sistem. Poslanci in poslanke so sicer zavrnili amandma opozicijskega SDP-ja za izbris interpretativne izjave.

Za protesti proti konvenciji Cerkev

Četrtkov protest proti konvenciji, na katerem se je po oceni policije zbralo 15.000 ljudi, po oceni organizatorjev pa kar okoli 70.000, je pripravila državljanska desničarska pobuda Hrvaška proti carigrajski konvenciji, ki so jo sprožili združenja veteranov in konservativne skupine, tesno povezane s Katoliško cerkvijo.

Izpostavili so, da konvencija "grobo posega v temeljne tradicionalne, kulturne, obče, identitetne in verske vrednote hrvaške družbe". Na shodu je bilo videti veliko hrvaških zastav in slišati različna gesla, kot so "HDZ + SDP = izdaja", "Hrvaška proti IK" (carigrajski konvenciji), "Mama in oče za prihodnost Hrvatov", "Ste sužnji laži, IK-pogani", "Obstajata samo moški in ženska" in "Proti rodni ideologiji". Neki starejši protestnik v narodni noši si je čez glavo poveznil jarem, na katerem je bil napis "IK".

Izpostavljali so pravice do lastnega mnenja in osebne svobode, obenem pa so zanikali pravice istospolno usmerjenim in transspolnim osebam.

Čeprav je bil napovedan miren shod, je bilo slišati tudi militantna gesla "v boj, v boj za narod svoj" kot tudi zloglasni ustaški pozdrav "Za dom pripravljeni". Vihrale so tudi črne zastave Hrvaških obrambnih sil (HOS) s tem geslom. Vsi govorniki na odru so izpostavljali vojno za neodvisnost na Hrvaškem kot izhodišče za nasprotovanje carigrajski konvenciji.

B. V.