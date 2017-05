Indija: Sodišče odloča o spornem talaku - takojšnji ločitvi

Možje žene razvezujejo tudi prek Facebooka in Skypa

11. maj 2017 ob 19:37

New Delhi - MMC RTV SLO

Indijsko vrhovno sodišče je na pobudo več peticij uradno začelo zasliševanja, s katerimi bodo skušali ugotoviti, ali je talak oziroma takojšnja ločitev moža od žene bistvenega pomena za vero.

Indija je ena izmed redkih držav, kjer se lahko muslimanski moški loči od svoje žene v nekaj sekundah, in sicer tako, da trikrat ponovi besedo talak. Peticije muslimanskih žensk in skupin za človekove pravice tovrstno zavrženje žene oziroma enostransko željo po ločitvi označujejo za diskriminatorno, poroča BBC.

Precej islamskih skupin nasprotuje sodnemu posredovanju v religijskih zadevah, vendar indijski premier Narendra Nodi tokratno potezo sodišča podpira. Glede te občutljive teme na vrhovnem sodišču odloča pet različnih sodnikov petih različnih veroizpovedi: hindujec, sikh, kristjan, predstavnik zaratustrstva in musliman.

Predstavniki indijske vlade so na zaslišanju dejali, da je takojšnja ločitev neustavna, nepravična v razmerju med spoloma in krati dostojanstvo žensk.

Islamske organizacije, ki takojšnjo ločitev podpirajo, trdijo, da gre za versko zadevo in zadevo muslimanskega osebnega prava ter nasprotujejo sodni preiskavi.

Zavržene ženske pristanejo v revščini

Muslimanske ženske v Indiji ukinitev te sporne prakse zahtevajo že leta. Več tisoč žensk, zavrženih od svojih mož, ostane samih v revščini in brez strehe nad glavo. Tako so prisiljene poskrbeti same zase ali se vrniti k svojim staršem.

Muslimani so s 155 milijoni največja manjšina v Indiji. Pravila glede porok in ločitev so zapisana v muslimanskem osebnem pravu, ki je osnovan na šeriatskem zakoniku. Zakon iz leta 1937 določa, da se država ne sme vmešavati v osebne spore.

Akademiki: V Koranu talak ni omenjen

Enostranska takojšnja ločitev ali t. i. trojni talak ni omenjen nikjer v Koranu. Islamski akademiki pravijo, da Koran jasno določa pristop k ločitvi - postopek ločevanja traja tri mesece, v katerem imata mož in žena čas za premislek in spravo. Aktivisti trdijo, da je večina islamskih držav, vključno s Pakistanom in Bangladešem, takojšnjo ločitev prepovedala.

V preteklih letih naj bi se ločili prek telefona, pisem in SMS-sporočil, v zadnjem času pa tudi kar prek Skypa, WhatsAppa in Facebooka, poroča BBC.



Na vrhovnem sodišču ima vsaka zaslišana stran tri dni časa za zagovor svojih stališč. Zaslišanja vseh strani glede takojšnje ločitve se bodo končala 19. maja, sodišče naj bi sodbo sprejelo v prihajajočih tednih, še poroča BBC.

J. R.