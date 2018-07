Indijski "Izbrisani" - država bo štirim milijonom vzela državljanstvo

Aktivisti pravijo, da gre za lov na čarovnice

Indijske oblasti so objavile seznam prebivalcev severovzhodne zvezne države Asam, ki izključuje okoli štiri milijone ljudi, ki bodo, kot kaže, ostali brez državljanstva.

Nacionalni register državljanov (NRC) je seznam ljudi, ki lahko dokažejo, da so prišli v državo do 24. marca 1971, ko je bil ustanovljen Bangladeš. Kdor ni predložil potrebnih dokumentov, zdaj dejansko velja za nezakonitega priseljenca, takih pa je kar štiri milijone.

Indija trdi, da je proces namenjen izkoreninjenju množice nezakonitih bangladeških pribežnikov, a kritiki opozarjajo pred lovom na čarovnice na etnične manjšine v Asamu.

Oblasti, ki se bojijo nasilnih izgredov, zdaj mirijo prebivalstvo, da nobenemu ne preti takojšnja deportacija in da bo vsem na voljo dolgotrajen prizivni postopek. Kar pa pomeni, da bo več milijonov družin živelo v negotovosti, dokler ne dobijo dokončne odločitve glede svojega statusa.

Drugega doma ne pozna

To ne pomirja ljudi, kot je Hasitun Nissa, ki je za BBC povedala, da nikdar ni poznala drugega doma od Asana. 47-letna učiteljica je tu preživela svoje otroštvo, tu je študirala, se poročila in rodila štiri otroke.

A zdaj ji preti, da ostane brez indijskega državljanstva, zemlje, volilne pravice in ostalih svoboščin.

Po Asamskem sporazumu, dogovoru, ki ga je leta 1985 podpisal takratni indijski premier Rajiv Gandhi, bodo vsi tisti, ki ne morejo dokazati, da so prišli v Asam pred 24. marcem 1971, izbrisani iz volilnih seznamov in izgnani iz države.

Izgovor za napad na muslimane?

A aktivisti trdijo, da hindujski nacionalisti in skrajni asamski politiki izrabljajo NRC kot izgovor za napad na bengalsko skupnost, katere velik del predstavljajo muslimani. Mnogi Bengalci, tako kot Hasitun, živijo v rodovitni močvirski pokrajini vzdolž reke Bramaputra in se nomadsko selijo, ko raven vode naraste. Njihovi dokumenti, če sploh obstajajo, so pogosto netočni.

Oblasti trdijo, da so se v bengalsko populacijo pomešali nezakoniti Bangladežani, ki se tako pogosto skrivajo vsem na očeh s ponarejenimi dokumenti, temeljito preverjanje dokumentacije pa da je tako edini način, da se te ljudi najde in izžene.

Bengalski aktivist Nazrul Ali Ahmed je prepričan, da to ni pravi cilj NRC-ja. "Gre za zaroto, da bi oblasti lahko izvajale grozodejstva. Odkrito grozijo, da se bodo znebili muslimanov, in kar se je zgodilo Rohingom v Mjanmaru, bi se lahko tudi nam."

Vlada premierja Narendre Modija tovrstne očitke zavrača in poudarja, da je NRC apolitično telo, ki ga nadzira indijsko posvetno vrhovno sodišče. A, kot izpostavlja BBC, Modi nikdar ni skrival svojih preferenc do bangladeških pribežnikov hindujske veroizpovedi, za katere je dejal, da bi jih morala Indija sprejeti. Vsi ostali "infiltratorji" pa bodo deportirani, je dejal Modi na shodu leta 2014.

