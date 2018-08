Indijski poslanec v Hitlerjevem kostumu protestira proti premierju

Norveški politik z goloto nad turiste

10. avgust 2018 ob 17:33

New Delhi, Olden

Indijski poslanec, znan po oblačenju v različne kostume, se je tokrat našemil v nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja, s čimer je želel protestirati proti "prelomljeni obljubi" premierja.

Zvezna vlada namreč ni odobrila posebnega statusa za regijo Andra Pradeš, ki bi ji zagotovil več finančnih sredstev za razvoj, poroča BBC.

"Imam razlog za vse, kar počnem. Hitler nikoli pri nikomer ni iskal nasvetov in ni delal za blaginjo ljudi," je dejal Naramalli Sivaprasad, s čimer je namignil na – po njegovem mnenju – podobno ravnanje indijskega premierja Narendre Modija. Modi je volitve leta 2014 osvojil v duhu "velikih pričakovanj in upanja", vendar vlada ni dosegla teh pričakovanj, meni 67-letni poslanec.

Sivasprag je član v Andri Pradešu vladajoče stranke Telugu Desam (TDP), ki je zaradi prelomljene obljube letos tudi izstopila iz Modijeve koalicije na državni ravni. "Kar počnem, bo hitro pritegnilo pozornost. Ljudje bodo razmišljali," je komentiral svoj kostum, v katerem je nastopil na seji indijske vlade.

Njegova poteza je požela buren odziv na družbenih omrežjih. Nekateri uporabniki so se ob njej zabavali in jo opisovali kot "dramatično uprizoritev", spet drugi so se zgražali in obsodili "ležeren" odnos do enega največjih množičnih morilcev v zgodovini. Nacistična ikonografija sicer ni neobičajna ali kazniva v Indiji, kjer nekateri mladi občudujejo nacističnega voditelja, priljubljena pa je tudi njegova knjiga Mein Kampf (Moj boj).

Poslanec je v preteklosti že večkrat razburjal z različnimi kostumi. "Sem "artiste". Umetnik lahko uporabi ustvarjalne metode protesta," se je opisal za BBC Telugu. Marca je tako prišel v parlament oblečen v tradicionalno indijsko ogrinjalo sari, predtem se je oblekel tudi že v hindujskega boga Ramo, različne indijske guruje in različne podobe iz hindujske mitologije.



Za protest v kostumu – le da kar Adamovem – pa se je te dni odločil tudi norveški lokalni politik, 71-letni Svein Ingvald Opdal. Zmotilo ga je namreč veliko število turističnih ladij v bližini njegove počitniške hišice sredi norveške narave, zato se je turistom z dvorišča hiše pokazal nag.

Za norveško javno televizijo NRK je povedal, da je spontano odločitev sprejel predvsem za zabavo. Vseeno je člana stranke Zelenih močno zmotil naval turistov v vas Olden pri enem izmed znamenitih norveških fjordov. "Takoj ko smo v sredo prišli sem, smo videli tri velike ladje in ugotovili, da je njih kar 11.000 ljudi. Niti malo nisem navdušen nad ogromnimi ladjami za križarjenja," je dejal po poročanju norveškega The Locala.

