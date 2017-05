Indijsko vrhovno sodišče potrdilo smrtno kazen za posiljevalce

Posilstvo je zgrozilo svet

5. maj 2017 ob 14:35

New Delhi - MMC RTV SLO/STA

Indijsko vrhovno sodišče je potrdilo smrtno kazen za štiri moške, ki so leta 2012 na avtobusu v New Delhiju posilili 23-letno žensko, ki je umrla v bolnišnici dva meseca po posilstvu.

Četverico so nižja sodišča na smrtno kazen obsodila že leta 2013, a so se pritožili na vrhovno sodišče, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

16. decembra 2012 je šest moških v indijskem glavnem mestu na avtobusu okrutno posililo in mučilo 23-letno študentko, ki je dva tedna pozneje v bolnišnici v Singapurju umrla zaradi hudih poškodb. Med napadalci je bil tudi mladoletnik, ki so ga decembra 2015 izpustili iz popravnega doma. Enega izmed napadalcev so vmes našli mrtvega v zaporu.

"Prosili smo sodišče, da upošteva družinsko ozadje obtoženih in njihovo starost. Prej nikoli niso storili nobenega prekrška. Morali bi dobiti drugo priložnost," je povedal odvetnik obsojencev AP Singh. Sodniki vrhovnega sodišča so v obrazložitvi sicer pojasnili, da je 23-letna žrtev trpela "grozne ure teme".

B. V.